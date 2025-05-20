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20/05/2025 19:19

《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，百度小鵬中通快遞公布業績

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英國公布ＣＰＩ，及百度小鵬中通快遞公布業績，料為周三
（２１日）市場焦點。
　
＊歐洲央行發布金融穩定評估，日本公布進出口數據＊
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯和管委艾斯克里瓦發表講話（至２２日）
。荷蘭外長Ｃａｓｐａｒ　Ｖｅｌｄｋａｍｐ應中國外交部長王毅的邀請訪華（至２２日）。歐
洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。周三本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行發布金
融穩定評估。
　
　　數據方面，周三（２１日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月出口，年率升
幅料由４％收窄至２﹒５％；４月進口年率料由１﹒８％逆轉至下滑４﹒２％；４月貿易收支料
由５５９４億日圓降至２１５３億日圓。２：００ｐｍ，英國公布４月消費者物價指數，月率升
幅料由０﹒３％擴大至１％，年率升幅料由２﹒６％擴大至３﹒３％；４月核心消費者物價指數
年率升幅料由３﹒４％擴大至３﹒６％。４：３０ｐｍ，英國公布３月房價指數。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：中通快遞－Ｗ（０２０５７）、小鵬汽車－Ｗ
（０９８６８）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。（ｗａ）

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