《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，百度小鵬中通快遞公布業績

《經濟通通訊社２０日專訊》英國公布ＣＰＩ，及百度小鵬中通快遞公布業績，料為周三

（２１日）市場焦點。



＊歐洲央行發布金融穩定評估，日本公布進出口數據＊



各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯和管委艾斯克里瓦發表講話（至２２日）

。荷蘭外長Ｃａｓｐａｒ Ｖｅｌｄｋａｍｐ應中國外交部長王毅的邀請訪華（至２２日）。歐

洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。周三本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行發布金

融穩定評估。



數據方面，周三（２１日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布４月出口，年率升

幅料由４％收窄至２﹒５％；４月進口年率料由１﹒８％逆轉至下滑４﹒２％；４月貿易收支料

由５５９４億日圓降至２１５３億日圓。２：００ｐｍ，英國公布４月消費者物價指數，月率升

幅料由０﹒３％擴大至１％，年率升幅料由２﹒６％擴大至３﹒３％；４月核心消費者物價指數

年率升幅料由３﹒４％擴大至３﹒６％。４：３０ｐｍ，英國公布３月房價指數。



在本港，明日公布業績的公司有：中通快遞－Ｗ（０２０５７）、小鵬汽車－Ｗ

（０９８６８）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。（ｗａ）

