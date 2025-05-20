《日入而息》寧德首掛收高１６％，傳新世界為８７５億貸款再融資

《今天重點》

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寧德時代（０３７５０）收高逾１６％，每手賺４３２０，成交逾８２億元寧德時代稱以車電分

離和電池標準化為核心，推動換電模式發展

陳茂波稱寧德時代在港上市反映企業和投資者對港股信心

港交所（００３８８）陳翊庭稱年初至今已接獲近１００宗新上市申請；港交所旗下ＬＭＥ公布

第二批香港設立認可倉庫，新增３個倉庫

新世界（０００１７）據報尋求６月底前為８７５億元貸款再融資

嗶哩嗶哩（０９６２６）首季經調整淨利潤３﹒６億人幣，按年虧轉盈

王維基稱香港營運零售長遠「危危乎」，現無意私有化及引入新股東

本港最新失業率升至３﹒４％，高於市場預期

李家超冀強化香港擔任國家對外中介人角色；維護國安附例必須「早一日、得一日」確立；發展

旅遊熱點工作組今公布首批落實項目；截至上月底批逾３１萬宗人才申請，近２１萬人已抵港；

網約平台立法框架要盡快完成，重視體育園包廂黃牛事件；海皇粥店結業，李家超稱經濟轉型期

有店舖關閉亦有商戶開業；申訴公署移除舊報告，李家超稱公署獨立運作政府不會參與

王毅下周五在香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式

人行５月ＬＰＲ報價出爐，１年、５年期利率均降１０基點；３５７０億逆回購利率持平，淨投

放１７７０億；六大行集體下調存款利率，股份及地方銀行將依次跟進

機構指關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息；中信証券指存貸同降息，兼顧支持實體經

濟和穩定息差；分析指存款降息來臨，攬儲難度增，理財規模將增量

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《即日市況》

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恒指收升３４８點報２３６８１，小米漲近半成，藥股炒高迎恒瑞

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《深滬股市》

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ＬＰＲ如期降息，滬綜指收升０﹒３８％

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《美元匯價》

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聯儲９月前未必降息，美匯失守１００

歐元最新報１﹒１２５５╱５６，日圓最新報１４４﹒８９╱４９

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《公司資訊》

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中國兆易創新（滬：６０３９８６）擬在港主板上市

北海康成（０１２２８）注射用維拉苷酶 在中國獲批上市

港交所（００３８８）陳翊庭稱年初至今已接獲近１００宗新上市申請

雷軍稱小米（０１８１０）玄戒０１旗艦晶片已開始大規模量產

名仕快相（０８４８３）今早開市前停牌，待發內幕消息

比亞迪（０１２１１）騰勢、方程豹公關部回歸集團；比亞迪與神州租車簽署戰略合作協議

阿里國際站發起最大規模６月大促，針對美國市場；ＨａｓｈＫｅｙ夥阿里雲推動Ｗｅｂ３創新

，數據營運成本減半

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９７﹒１萬股；騰訊混元發布遊戲視覺生成平台

相達生物科技完成３４００萬美元Ａ輪融資

深圳港集團就投資境外上市項目選聘財務顧問，與長和同擁鹽田港

寧德時代（０３７５０）以車電分離和電池標準化為核心，推動換電模式發展

恒指公司與深證信息首次聯合推出兩條大灣區新指數

傳麗新發展（００４８８）與弘毅投資尋求約２３億元貸款興建船灣高球場

東原仁知服務（０２３５２）收購湖南金典２０％股權

美團（０３６９０）據報上線ＡＩ編程類工具ＮｏＣｏｄｅ

百果園集團（０２４１１）建議實行Ｈ股全流通

明輝國際（０３８２８）首季收入減少５％

誼礫控股（０００７６）子公司擬發行代幣性質加密貨幣

百度（０９９９９）文心大模型獲中國信通院最高評級，邏輯代碼滿分

和譽（０２２５６）ＣＳＦ－１Ｒ抑制劑匹米替尼就ＴＧＣＴ獲批准納入優先審評

遼港股份（０２８８０）李國鋒獲委任為董事長

東軟睿新集團（０９６１６）向熙康雲舍出資

華南職業教育（０６９１３）安永將退任核數師，就去年宣傳開支提保留意見

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《中國要聞》

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習近平稱河南要著力建設農業強省，扛牢糧食安全責任；習近平河南洛陽考察，了解先進製造業

發展等

中國大使見烏拉圭國足領隊，願深化足球領域交流合作；海關副署長王令浚訪非洲三國，簽農食

產品輸華等協議；中沙貿易投資會議：中方願與沙特鞏固油氣貿易規模；國防部長董軍據報不會

出席下周亞洲安全會議

中疾控專家指新冠感染的臨床嚴重性未發生顯著變化

內地４月青年失業率降至１５﹒８％，創四個月新低；首４月稅收降２﹒１％關稅降１２％，支

出增４﹒６％

甘肅白銀煤礦透水事故致３死

發改委４月審批核准固投項目８個，總投資３７７１億；力爭６月底前下達完畢今年「兩重」建

設清單；６月底前下達城市更新中央預算內投資計劃；有序拓低空經濟應用場景，打擊「黑飛行

為」；繼續把製造業搞好，真正實現中國式現代化；加快下達「兩新」額度，建國債資金直達機

制；「內捲式」競爭擾亂公平競爭秩序必須整治；４月中歐班列開行１７９２列，同比增長９％

；穩就業穩經濟大部分政策計劃在６月底前落地

三個月國庫現金定存中標利率跌穿２％，創１６年新低

人行５月ＬＰＲ報價出爐，１年、５年期利率均降１０基點；３５７０億逆回購利率持平，淨投

放１７７０億；六大行集體下調存款利率，股份及地方銀行將依次跟進

機構指關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息；中信証券指存貸同降息，兼顧支持實體經

濟和穩定息差；分析指存款降息來臨，攬儲難度增，理財規模將增量

金監總局積極為城市更新行動提供量身定制金融產品

廣州首套房貸利率升１０基點，新申請者利率基本不變

杭州三宅地拍賣收金逾４２億，最高溢價率超五成

英偉達回應上海租新辦公室指努力持續深耕，會遵守當前的出口管制

彭博指雀巢擬首次發行點心債，將於盧森堡上市

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０１％，聯發科２納米晶片９月設計定案

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《大國博弈》

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發改委指關稅影響跨國企業經營，中國一直是外資理想地；吳海龍稱美國打關稅戰行不通，須以

尊重平等來應對中國

通用汽車停止從美國出口汽車至中國，重組輸華業務

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《國際要聞》

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印度欲分三階段完成與美國的貿易談判，拖至明年達協議

美日第三輪關稅談判擬於周五舉行

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《外圍經濟》

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日本債券拍賣需求低迷，２０年期孳息率創２５年新高

歐洲股市小幅走高，市場情緒受公司業績提振

澳央行減息０﹒２５厘至３﹒８５厘，符合預期

美國３０年期國債孳息率一度升穿５厘，後大幅回落；橋水基金創辦人達里奧：稱美債風險比穆

迪認為的更大；富國銀行建議買美股，並減持新興市場股票；散戶創紀錄下注美股，周一單日投

資４１億美元

Ｎｉｋｅ裁減技術部門部分職位，部分工作轉交第三方

微軟宣布將ｘＡＩ的Ｇｒｏｋ引進Ａｚｕｒｅ平台

摩根大通ＣＥＯ宣布銀行將允許客戶購買比特幣

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《其他消息》

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李家超冀強化香港擔任國家對外中介人角色；維護國安附例必須「早一日、得一日」確立；發展

旅遊熱點工作組今公布首批落實項目；截至上月底批逾３１萬宗人才申請，近２１萬人已抵港；

網約平台立法框架要盡快完成，重視體育園包廂黃牛事件；海皇粥店結業，李家超稱經濟轉型期

有店舖關閉亦有商戶開業；申訴公署移除舊報告，李家超稱公署獨立運作政府不會參與

何永賢展開巴黎訪問行程，冀兩地加強節能綠建合作；丘應樺明午啟程往重慶，加強渝港經貿交

流；證監會與老撾監管機構高層在香港會晤

王毅下周五在香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式

卓永興下午率跨局代表晤傳媒，簡介發展旅遊熱點工作組落實項目；發展旅遊熱點工作組選出９

個短期可推出具香港特色項目；港府將發展９個旅遊熱點，料帶來可觀經濟效益惟無設硬指標

王維基稱香港營運零售長遠「危危乎」，現無意私有化及引入新股東

經絡指一個月拆息創３４個月低，料Ｈ按選用比例回升

葉劉淑儀冀通過真實故事幫助世界認識香港獨特橋樑作用

陳茂波稱寧德時代在港上市反映企業和投資者對港股信心

香港與內地海關簽約加強「單一窗口」合作，港肉乳製品可輸內地

中原按揭指Ｈ按實際息跌至２﹒２６厘，推動轉租為買及買樓收租

最新失業率升至３﹒４％，高於市場預期；４月領取綜援個案按月跌０﹒１％，失業類升０﹒２

％

惠譽指若香港拆息維持低位，或有助部分緩解港銀資產質素壓力

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