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20/05/2025 19:14

《日入而息》寧德首掛收高１６％，傳新世界為８７５億貸款再融資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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寧德時代（０３７５０）收高逾１６％，每手賺４３２０，成交逾８２億元寧德時代稱以車電分
離和電池標準化為核心，推動換電模式發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱寧德時代在港上市反映企業和投資者對港股信心　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）陳翊庭稱年初至今已接獲近１００宗新上市申請；港交所旗下ＬＭＥ公布
第二批香港設立認可倉庫，新增３個倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）據報尋求６月底前為８７５億元貸款再融資　　　　　　　　　　　　　
嗶哩嗶哩（０９６２６）首季經調整淨利潤３﹒６億人幣，按年虧轉盈　　　　　　　　　　　
王維基稱香港營運零售長遠「危危乎」，現無意私有化及引入新股東　　　　　　　　　　　　
本港最新失業率升至３﹒４％，高於市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超冀強化香港擔任國家對外中介人角色；維護國安附例必須「早一日、得一日」確立；發展
旅遊熱點工作組今公布首批落實項目；截至上月底批逾３１萬宗人才申請，近２１萬人已抵港；
網約平台立法框架要盡快完成，重視體育園包廂黃牛事件；海皇粥店結業，李家超稱經濟轉型期
有店舖關閉亦有商戶開業；申訴公署移除舊報告，李家超稱公署獨立運作政府不會參與　　　　
王毅下周五在香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式　　　　　　　　　　　　　　
人行５月ＬＰＲ報價出爐，１年、５年期利率均降１０基點；３５７０億逆回購利率持平，淨投
放１７７０億；六大行集體下調存款利率，股份及地方銀行將依次跟進　　　　　　　　　　　
機構指關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息；中信証券指存貸同降息，兼顧支持實體經
濟和穩定息差；分析指存款降息來臨，攬儲難度增，理財規模將增量　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指收升３４８點報２３６８１，小米漲近半成，藥股炒高迎恒瑞
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　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　ＬＰＲ如期降息，滬綜指收升０﹒３８％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　聯儲９月前未必降息，美匯失守１００　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２５５╱５６，日圓最新報１４４﹒８９╱４９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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中國兆易創新（滬：６０３９８６）擬在港主板上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海康成（０１２２８）注射用維拉苷酶　在中國獲批上市　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）陳翊庭稱年初至今已接獲近１００宗新上市申請　　　　　　　　　　　
雷軍稱小米（０１８１０）玄戒０１旗艦晶片已開始大規模量產　　　　　　　　　　　　　　
名仕快相（０８４８３）今早開市前停牌，待發內幕消息　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）騰勢、方程豹公關部回歸集團；比亞迪與神州租車簽署戰略合作協議　　
阿里國際站發起最大規模６月大促，針對美國市場；ＨａｓｈＫｅｙ夥阿里雲推動Ｗｅｂ３創新
，數據營運成本減半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）今斥資５億元回購９７﹒１萬股；騰訊混元發布遊戲視覺生成平台　　　　
相達生物科技完成３４００萬美元Ａ輪融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳港集團就投資境外上市項目選聘財務顧問，與長和同擁鹽田港　　　　　　　　　　　　　
寧德時代（０３７５０）以車電分離和電池標準化為核心，推動換電模式發展　　　　　　　　
恒指公司與深證信息首次聯合推出兩條大灣區新指數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳麗新發展（００４８８）與弘毅投資尋求約２３億元貸款興建船灣高球場　　　　　　　　　
東原仁知服務（０２３５２）收購湖南金典２０％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）據報上線ＡＩ編程類工具ＮｏＣｏｄｅ　　　　　　　　　　　　　　　　
百果園集團（０２４１１）建議實行Ｈ股全流通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
明輝國際（０３８２８）首季收入減少５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誼礫控股（０００７６）子公司擬發行代幣性質加密貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９９９９）文心大模型獲中國信通院最高評級，邏輯代碼滿分　　　　　　　　　　　
和譽（０２２５６）ＣＳＦ－１Ｒ抑制劑匹米替尼就ＴＧＣＴ獲批准納入優先審評　　　　　　
遼港股份（０２８８０）李國鋒獲委任為董事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東軟睿新集團（０９６１６）向熙康雲舍出資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華南職業教育（０６９１３）安永將退任核數師，就去年宣傳開支提保留意見　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平稱河南要著力建設農業強省，扛牢糧食安全責任；習近平河南洛陽考察，了解先進製造業
發展等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國大使見烏拉圭國足領隊，願深化足球領域交流合作；海關副署長王令浚訪非洲三國，簽農食
產品輸華等協議；中沙貿易投資會議：中方願與沙特鞏固油氣貿易規模；國防部長董軍據報不會
出席下周亞洲安全會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中疾控專家指新冠感染的臨床嚴重性未發生顯著變化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地４月青年失業率降至１５﹒８％，創四個月新低；首４月稅收降２﹒１％關稅降１２％，支
出增４﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甘肅白銀煤礦透水事故致３死　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委４月審批核准固投項目８個，總投資３７７１億；力爭６月底前下達完畢今年「兩重」建
設清單；６月底前下達城市更新中央預算內投資計劃；有序拓低空經濟應用場景，打擊「黑飛行
為」；繼續把製造業搞好，真正實現中國式現代化；加快下達「兩新」額度，建國債資金直達機
制；「內捲式」競爭擾亂公平競爭秩序必須整治；４月中歐班列開行１７９２列，同比增長９％
；穩就業穩經濟大部分政策計劃在６月底前落地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三個月國庫現金定存中標利率跌穿２％，創１６年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行５月ＬＰＲ報價出爐，１年、５年期利率均降１０基點；３５７０億逆回購利率持平，淨投
放１７７０億；六大行集體下調存款利率，股份及地方銀行將依次跟進　　　　　　　　　　　
機構指關稅戰降溫但政策未能鬆勁，料年內還會降息；中信証券指存貸同降息，兼顧支持實體經
濟和穩定息差；分析指存款降息來臨，攬儲難度增，理財規模將增量　　　　　　　　　　　　
金監總局積極為城市更新行動提供量身定制金融產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州首套房貸利率升１０基點，新申請者利率基本不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州三宅地拍賣收金逾４２億，最高溢價率超五成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達回應上海租新辦公室指努力持續深耕，會遵守當前的出口管制　　　　　　　　　　　　
彭博指雀巢擬首次發行點心債，將於盧森堡上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒０１％，聯發科２納米晶片９月設計定案
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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發改委指關稅影響跨國企業經營，中國一直是外資理想地；吳海龍稱美國打關稅戰行不通，須以
尊重平等來應對中國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
通用汽車停止從美國出口汽車至中國，重組輸華業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　印度欲分三階段完成與美國的貿易談判，拖至明年達協議
　　美日第三輪關稅談判擬於周五舉行　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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日本債券拍賣需求低迷，２０年期孳息率創２５年新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲股市小幅走高，市場情緒受公司業績提振　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳央行減息０﹒２５厘至３﹒８５厘，符合預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國３０年期國債孳息率一度升穿５厘，後大幅回落；橋水基金創辦人達里奧：稱美債風險比穆
迪認為的更大；富國銀行建議買美股，並減持新興市場股票；散戶創紀錄下注美股，周一單日投
資４１億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｎｉｋｅ裁減技術部門部分職位，部分工作轉交第三方　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微軟宣布將ｘＡＩ的Ｇｒｏｋ引進Ａｚｕｒｅ平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩根大通ＣＥＯ宣布銀行將允許客戶購買比特幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超冀強化香港擔任國家對外中介人角色；維護國安附例必須「早一日、得一日」確立；發展
旅遊熱點工作組今公布首批落實項目；截至上月底批逾３１萬宗人才申請，近２１萬人已抵港；
網約平台立法框架要盡快完成，重視體育園包廂黃牛事件；海皇粥店結業，李家超稱經濟轉型期
有店舖關閉亦有商戶開業；申訴公署移除舊報告，李家超稱公署獨立運作政府不會參與　　　　
何永賢展開巴黎訪問行程，冀兩地加強節能綠建合作；丘應樺明午啟程往重慶，加強渝港經貿交
流；證監會與老撾監管機構高層在香港會晤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅下周五在香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式　　　　　　　　　　　　　　
卓永興下午率跨局代表晤傳媒，簡介發展旅遊熱點工作組落實項目；發展旅遊熱點工作組選出９
個短期可推出具香港特色項目；港府將發展９個旅遊熱點，料帶來可觀經濟效益惟無設硬指標　
王維基稱香港營運零售長遠「危危乎」，現無意私有化及引入新股東　　　　　　　　　　　　
經絡指一個月拆息創３４個月低，料Ｈ按選用比例回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葉劉淑儀冀通過真實故事幫助世界認識香港獨特橋樑作用　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱寧德時代在港上市反映企業和投資者對港股信心　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港與內地海關簽約加強「單一窗口」合作，港肉乳製品可輸內地　　　　　　　　　　　　　
中原按揭指Ｈ按實際息跌至２﹒２６厘，推動轉租為買及買樓收租　　　　　　　　　　　　　
最新失業率升至３﹒４％，高於市場預期；４月領取綜援個案按月跌０﹒１％，失業類升０﹒２
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惠譽指若香港拆息維持低位，或有助部分緩解港銀資產質素壓力　　　　　　　　　　　　　　
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20/05/2025 16:31  即月期指最後交易價２３６２０升３５２點，低水６１點

20/05/2025 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６１﹒８跌近２１點

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