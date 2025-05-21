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21/05/2025 16:50

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁出席「美聯儲傾聽」活動

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美股三大指數昨日收市報跌，市場關注國際貿易局勢及美股業
績表現。有聯儲局官員公開警告，關稅可能會對美國經濟造成壓力，並削弱勞動力市場。
道指跌１１４﹒８３點或０﹒２７％，報４２６７７﹒２４點；標普５００指數跌２３﹒１４點
或０﹒３９％，報５９４０﹒４６點；納指跌７２﹒７５點或０﹒３８％，報１９１４２﹒７１
點。港股方面，恒生指數收市報２３８２７，升１４６點或０﹒６％，成交２１６３億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間２２日凌晨１２：００ａｍ，歐洲央行執委連恩參加一個
有關「負利率和貨幣政策的影響」的討論；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金出席一個
名為「美聯儲傾聽」的活動。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：百度（ＵＳ﹒ＢＩＤＵ）、賽富時（ＵＳ﹒ＣＲＭ）、特
海國際（ＵＳ﹒ＨＤＬ）、愛奇藝（ＵＳ﹒ＩＱ）、樂信集團（ＵＳ﹒ＬＸ）、優克聯
（ＵＳ﹒ＵＣＬ）、文遠知行（ＵＳ﹒ＷＲＤ）、小鵬汽車（ＵＳ﹒ＸＰＥＶ）、滿幫
（ＵＳ﹒ＹＭＭ）、Ｚｏｏｍ視頻通訊（ＵＳ﹒ＺＭ）等。（ｗａ）

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