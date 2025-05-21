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21/05/2025 09:15

期指高開６８點報２３６８８，國指期貨升１６點報８６０１

　　《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開６８點報２３６８８，國指期貨高開１６點報
８６０１，科指期貨平開報５３１７。

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