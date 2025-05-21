期指高開６８點報２３６８８，國指期貨升１６點報８６０１

《經濟通通訊社２１日專訊》期指高開６８點報２３６８８，國指期貨高開１６點報
８６０１，科指期貨平開報５３１７。
【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票
21/05/2025 09:15
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