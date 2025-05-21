即月期指最後交易價２３７８３升１６３點，低水４５點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指最後交易價２３７８３，升１６３點，低水４５點，

暫成交７３４８５張。即月國指期貨最後交易價８６５９，升７４點，低水２點，暫成交

７４０１８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４０，升２３點，低水２點，暫成交

７２４２３張。

