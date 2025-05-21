【夜期時段】即月期指最新報２３７５５點，跌２８點，低水７３點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７６４點，跌１９點，低水

６４點，最新報２３７５５點，跌２８點，低水７３點，合約成交９９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６５５點，跌４點，低水６點，最新報８６４８點，跌

１１點，低水１３點，合約成交２３８張。

