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期貨新聞

21/05/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３７５５點，跌２８點，低水７３點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７６４點，跌１９點，低水
６４點，最新報２３７５５點，跌２８點，低水７３點，合約成交９９張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６５５點，跌４點，低水６點，最新報８６４８點，跌
１１點，低水１３點，合約成交２３８張。

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