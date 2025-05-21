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21/05/2025 19:38

《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，聯想公布業績

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國公布ＰＭＩ等數據，及聯想公布業績，料為周四（２２日
）市場焦點。
　
＊澳洲央行副總裁發表講話，日本公布ＰＭＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，布魯塞爾經濟論壇會議舉行。周四本港時間９：３０ａｍ，日本央
行審議委員野口旭發表講話。４：３０ｐｍ，澳洲央行副總裁豪澤發表講話。晚上６：５０ｐｍ
，英倫銀行副總裁布里登參加英國金融時報關於氣候風險的討論。７：００ｐｍ，英倫銀行貨幣
政策委員會（ＭＰＣ）委員丁格拉參加一個有關２００５年至２０２２年英國企業貿易和生產力
表現的討論。８：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾就貨幣政策和經濟供應面發表講話。
９：３０ｐｍ，Ｇ７召開新聞發布會，德國財長克林貝爾與德國央行總裁納格爾出席。
　
　　數據方面，周四（２２日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月製造業採購經
理人指數；５月綜合採購經理人指數；５月服務業採購經理人指數。２：００ｐｍ，日本公布４
月工具機訂單。４：００ｐｍ，德國公布５月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８６﹒９升至
８７﹒３。４：３０ｐｍ，香港公布４月綜合消費物價指數，年率升幅料由１﹒４％擴大至
１﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１８８﹒１萬升至
１８８﹒３萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒９萬升至２３萬。９：４５ｐｍ，美國公布
５月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２降至４９﹒８；５月綜合採購經理人指數料由
５０﹒６降至５０﹒３；５月服務業採購經理人指數料由５０﹒８升至５１。１０：００ｐｍ，
美國公布４月成屋銷售，料由４０２萬升至４１０萬，月率料由下滑５﹒９％改善至升２％。
１１：００ｐｍ，美國公布５月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負４惡化至負５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）等。（ｗａ）

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