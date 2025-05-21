《日入而息》百度首季少賺８％仍勝預期，大摩上調恒指目標預測

《今天重點》

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百度（０９８８８）首季經調整淨利潤跌８％至６５億元人幣，勝預期

微博（０９８９８）首季純利升１﹒１６倍，經調整淨利潤升１２％

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ發文警告寧德時代（０３７５０）Ｈ股流通股數量過低

李澤鉅稱長建（０１０３８）倫敦第二上市增收購融資渠道，對業務前景審慎樂觀

港鐵（０００６６）北環線前期工程有序開展，機鐵票價加幅較通脹為低；港鐵金澤培稱有需要

時或會再進行以股代息計劃

安達臣道私人項目６座樓鋼筋疑不跟圖則，廉署拘１０人涉行賄詐騙；長實（０１１１３）高度

關注安達臣道項目分判商涉嫌行賄，與屋宇署研後續處理

港府歡迎通過《穩定幣條例草案》，將就虛擬資產場外交易展開諮詢

陳茂波稱合資格大宗商品交易可獲半稅優惠，預計年底提交草案

中非經貿博覽會將於６月１２日至１５日在長沙舉辦；商務部表示中國－東盟自貿區３﹒０版打

造互利自貿協定；深化中非電商合作，辦好非洲好物網購季；中國企業對非洲新增投資１３４億

人民幣；去年中非貿易額２９５６億美元，第４年新高

涉受賄、違法發放貸款，建行原副行長章更生被逮捕；中證監副主席王建軍被免職，４月底中紀

委通報受查；國家煙草局原局長凌成興受賄４３１１萬，判囚１６年；四川副省長兼公安廳長葉

寒冰落馬，中央正巡視當地

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《即日市況》

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恒指收升１４６點曾見兩月高，避險催紫金漲８％，百度績前跌２％

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《深滬股市》

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大摩唱好，滬綜指收升０﹒２１％，黃金股再度爆發

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《美元匯價》

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非美貨幣相繼突破重要阻力

歐元最新報１﹒１３３５╱３６，日圓最新報１４３﹒９９╱００

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《公司資訊》

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恒瑞醫藥（０１２７６）以上限４４﹒０５元定價

微博（０９８９８）首季純利升１﹒１６倍，經調整淨利潤升１２％

百度（０９８８８）首季經調整淨利潤跌８％至６５億元人幣，勝預期

煤氣（００００３）綠色甲醇成首個獲ＴＵＶ南德碳足迹認證項目

阿里影業（０１０６０）建議改名為大麥娛樂

華潤醫藥（０３３２０）旗下地諾孕素片獲得藥品註冊證書

石四藥（０２００５）鹽酸決奈達隆片藥品已取得內地生產註冊批件

內地網民景區倒賣蜜雪檸檬水淨賺２５４元掀熱議

天貓６１８海外會場百萬商家參與創新高，１１類目跨境成交額翻倍

港交所（００３８８）陳翊庭料倫敦金屬交易所交易量將保持增長

滙豐加強針對亞洲企業家財富管理服務，以香港為首個推行市場

港鐵（０００６６）北環線前期工程有序開展，機鐵票價加幅較通脹為低；港鐵金澤培稱有需時

或會再進行以股代息計劃

香港寬頻（０１３１０）收購戰，消息指Ｉ Ｓｑｕａｒｅｄ很大機會放棄出價；香港寬頻由於

僱員辭任，註銷４０９６個尚未歸屬受限制股份單位

騰訊雲與文遠知行升級合作，拓展Ｒｏｂｏｔａｘｉ運營及海外市場

ＭＴＲ Ｌａｂ領投ＡＩ公司Ｗｈａｌｅ ６０００萬美元融資

銀聯國際成立港澳台大區，籌建澳門市場辦公室

嗶哩嗶哩（０９６２６）擬發售５億美元可換股優先票據

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ發文警告寧德時代（０３７５０）Ｈ股流通股數量過低

中銀香港（０２３８８）料中短期內一至三個月港元拆息維持在２至３厘

信達香港據報考慮發行離岸債，融資３０億元人民幣

李澤鉅稱長建（０１０３８）倫敦第二上市增收購融資渠道，對業務前景審慎樂觀

長實（０１１１３）高度關注安達臣道項目分判商涉嫌行賄，與屋宇署研後續處理

諾誠健華（０９９６９）內地批准ＭＩＮＪＵＶＩ聯合治療中國淋巴瘤成年患者

小鵬汽車（０９８６８）首季經調整淨虧損收窄至４﹒３億元人幣

香港電訊（０６８２３）旗下ＰＣＣＷ Ｇｌｏｂａｌ與千尋位置開展戰略合作

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《中國要聞》

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王毅下周廈門主持召開第三次中國－太平洋島國外長會；王毅晤阿富汗代理外長稱將進口更多當

地優質特色產品

中非經貿博覽會將於６月１２日至１５日在長沙舉辦；商務部表示中國－東盟自貿區３﹒０版打

造互利自貿協定；深化中非電商合作，辦好非洲好物網購季；中國企業對非洲新增投資１３４億

人民幣；去年中非貿易額２９５６億美元，第４年新高

越南總理會見中國電建團隊，支持中企參與越南基建；商務部凌激晤英國４８家集團代表，稱在

華可穩定發展

全國政協舉行通報會，介紹防範地方隱性債風險機制

中外研究團隊揭開固態電池短路機制，將助產業發展

人行１５７０億逆回購利率持平，淨投放６５０億

新加坡凱德投資在華成立首隻在岸人民幣母基金

成都推動市內免稅店年內投運，續開熊貓驛站推廣旅遊

廣東鼓勵地方以房票、補貼等形式支持進城農民購房

深圳龍崗揭牌全國首個ＡＩ領域政府機構，並發布行動計劃

涉受賄、違法發放貸款，建行原副行長章更生被逮捕；中證監副主席王建軍被免職，４月底中紀

委通報受查；國家煙草局原局長凌成興受賄４３１１萬，判囚１６年；四川副省長兼公安廳長葉

寒冰落馬，中央正巡視當地

《哪吒２》第四度延長上映，直至６月３０日

人形機器人格鬥賽５月２５日舉行，宇樹參賽，央視直播

智元將在第二季發布四足機器人，面向家庭或其他Ｃ端場景；智元人形機器人靈犀Ｘ２明日開啟

預訂，售價十幾萬元起

華為、麥迪科技、優必選等聯合打造康養智能平台

國開行向技術改造和設備更新領域發超５００億元貸款

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒２９％，黃仁勳稱美限制輸華晶片是錯誤

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《大國博弈》

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美擬封殺中國芯片，商務部指執行美方措施將涉嫌違法；外交部馬朝旭晤美國新任駐華大使，望

美中相向而行

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《國際要聞》

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稱「從未買過大米」，日本農林水產大臣惹眾怒辭職

經濟政策持續引發擔憂，特朗普支持率回落至４２％

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《外圍經濟》

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英國４月通脹率回升至３﹒５％，高於市場預期；英鎊兌美元匯率升至３年高點，受英國通脹超

預期推動

日本４月出口增長放緩，韓國５月前２０天出口下降；投資者減少購買日本債券，孳息率飆升至

新高

美國３０期國債孳息率逼近５厘，市場人士：未達極限；ＩＭＦ呼籲美國削減財政赤字，以解決

債務負擔

幣圈投資人孫宇晨將參加特朗普迷因幣晚宴

谷歌將向美國用戶推出ＡＩ模式搜尋

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《其他消息》

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丘應樺稱百分百特別擔保貸款４月底壞帳率升至１５﹒６％；調低烈酒稅前六個半月，進口量升

逾一成半價值漲近六成

陳美寶稱不排除以新方式支持鐵路項目財政

卓永興稱首階段９個旅遊熱點符合旅客新常態下喜好

失業率上升，工聯會促請政府檢討各項輸入外勞計劃

廉署偵破住宅發展項目貪污造假案，傳涉長實安達臣道首置盤

ＧＵＭ手心日５月強積金回報創年內新高，人均賺９６８３元

許正宇稱政府希望以金融為手段吸引更多產業在港落地

陳振英稱銀行部分基層崗位逐漸被科技取代，但行業仍充滿機遇

陳茂波稱合資格大宗商品交易可獲半稅優惠，預計年底提交草案

摩通指港股突破需中美順利達成貿易協議，時間或在三季度；高盛對沖基金首季減持美股七雄，

增持中國ＡＤＲ

房委會「居屋２０２４」下周四開始揀樓

經絡料ＨＩＢＯＲ試穿０﹒５厘，Ｈ按比例升至九成半

孫玉菡稱取消對沖不會增加企業成本，監察資助計劃發放

低空經濟發展法例修訂周五刊憲，目標７月１８日起生效

安達臣道私人項目６座樓鋼筋疑不跟圖則，廉署拘１０人涉行賄詐騙

港府歡迎通過《穩定幣條例草案》，將就虛擬資產場外交易展開諮詢

瑞銀指３０％亞太區家族辦公室計劃未來五年增加對大中華區投資

證監會向昌萬年發限制通知書，對其能否稱職地進行受規管活動存疑；證監會禁止獅子期貨前負

責人何衍行重投業界五個月

中小學營辦津貼下學年削１０％，朱國強期望政府「與民共議」

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