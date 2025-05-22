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22/05/2025 17:27

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國國債孳息率飆升及財政赤字憂慮拖累，美股三大指數昨日
（２１日）全線重挫，道指跌８１６﹒８０點或１﹒９１％，報４１８６０﹒４４點；標普
５００指數跌９５﹒８５點或１﹒６１％，報５８４４﹒６１點；納指跌２７０﹒０７點或
１﹒４１％，報１８８７２﹒６４點。港股方面，恆生指數收市報２３５４４，跌２８３點或
１﹒２％，成交１９８２億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：５０ｐｍ，英倫銀行副總裁布里登參加英國金融
時報關於氣候風險的討論。７：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員丁格拉參加
一個有關２００５年至２０２２年英國企業貿易和生產力表現的討論。８：３０ｐｍ，英倫銀行
首席經濟學家皮爾就貨幣政策和經濟供應面發表講話。９：３０ｐｍ，Ｇ７召開新聞發布會，德
國財長克林貝爾與德國央行總裁納格爾出席。１１：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森發表講話
。１１：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一個有關未來挑戰的國際論壇上發表講話。２３
日凌晨２：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在貨幣政策實施研討會上發表主旨演講。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１８８﹒１萬升至
１８８﹒２萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒９萬升至２３萬。９：４５ｐｍ，美國公布
５月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２降至４９﹒９；５月綜合採購經理人指數料由
５０﹒６降至５０﹒３；５月服務業採購經理人指數料由５０﹒８升至５１。１０：００ｐｍ，
美國公布４月成屋銷售，料由４０２萬升至４１０萬，月率料由下滑５﹒９％改善至升２％。
１１：００ｐｍ，美國公布５月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負４惡化至負５。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團（ＵＳ﹒ＡＴＡＴ）、ＢＯＳＳ直聘
（ＵＳ﹒ＢＺ）、閃送（ＵＳ﹒ＦＬＸ）、聰鏈集團（ＵＳ﹒ＩＣＧ）、尚德機構
（ＵＳ﹒ＳＴＧ）等。（ｗａ）

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