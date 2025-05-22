期指低開１０５點報２３６７８，國指期貨跌２８點報８６３１

《經濟通通訊社２２日專訊》期指低開１０５點報２３６７８，國指期貨低開２８點報
８６３１，科指期貨低開２９點報５３１１。
《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇
22/05/2025 09:15
《經濟通通訊社２２日專訊》期指低開１０５點報２３６７８，國指期貨低開２８點報
８６３１，科指期貨低開２９點報５３１１。
《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇
下一篇新聞︰22/05/2025 09:14 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８６９﹒５升８﹒３點
22/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６０６６１張增８１７０張
22/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５８５３張增５７２８張
22/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１８３５６張，增４４２６張
21/05/2025 19:38 《再戰明天》美國公布ＰＭＩ等數據，聯想公布業績
21/05/2025 19:34 《日入而息》百度首季少賺８％仍勝預期，大摩上調恒指目標預測
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N