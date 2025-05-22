即月期指最後交易價２３５０２跌２８１點，低水４２點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２３５０２，跌２８１點，低水４２點，

暫成交６９６９６張。即月國指期貨最後交易價８５６８，跌９１點，高水１０點，暫成交

６６１１７張。另外，即月科指期貨最後交易價５２５８，跌８２點，高水６點，暫成交

８４５０７張。

