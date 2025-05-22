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期貨新聞

22/05/2025 16:31

即月期指最後交易價２３５０２跌２８１點，低水４２點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２３５０２，跌２８１點，低水４２點，
暫成交６９６９６張。即月國指期貨最後交易價８５６８，跌９１點，高水１０點，暫成交
６６１１７張。另外，即月科指期貨最後交易價５２５８，跌８２點，高水６點，暫成交
８４５０７張。

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22/05/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５８５３張增５７２８張

22/05/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１８３５６張，增４４２６張

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