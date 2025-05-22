即月期指最後交易價２３５０２跌２８１點，成交６９９７０張

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２３５０２，跌２８１點，低水４２點，
成交６９９７０張。即月國指期貨最後交易價８５６８，跌９１點，高水１０點，成交
６６１１７張。另外，即月科指期貨最後交易價５２５８，跌８２點，高水６點，成交
８４５０７張。
【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票
22/05/2025 16:46
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22/05/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８７２﹒０升近１１點
22/05/2025 09:15 期指低開１０５點報２３６７８，國指期貨跌２８點報８６３１
22/05/2025 09:14 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８６９﹒５升８﹒３點
22/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６０６６１張增８１７０張
22/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５８５３張增５７２８張
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