【夜期時段】即月期指最新報２３４５８點，跌４４點，低水８６點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５００點，跌２點，低水４４

點，最新報２３４５８點，跌４４點，低水８６點，合約成交３８１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５５７點，跌１１點，低水１點，最新報８５５１點，跌

１７點，低水７點，合約成交２２５張。

