《日入而息》小米未來５年斥二千億研發，恒瑞醫藥暗盤收高３４％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

雷軍稱小米芯片要對標蘋果，料未來５年研發投入２０００億人幣

長和（００００１）將全力配合港口交易審查，重申絕不可能不合法下進行；長和李澤鉅稱全球

經濟難測最重要財務健康，回購視乎市況

長實（０１１１３）李澤鉅稱將緊貼市況賣樓，料本港寫字樓市場需時走出低潮

長江生命科技李澤鉅稱ＴＲＯＰ２或於大灣區作臨床試驗，續評估各項策略性方案

恒瑞醫藥（０１２７６）暗盤收高近３４％，每手賺２９６０元

聯想（００９９２）全年多賺３７％，末期息派３０﹒５港仙；智能設備業務全年收入按年升１

３％，溢利增長１４％

新世界（０００１７）據報已獲約１０間銀行再融資支持

三一重工提交香港上市申請，去年多賺３２％

港鐵（０００６６）電力供應受阻，將軍澳線服務暫停；陳美寶高度關注港鐵將軍澳線服務暫停

，促港鐵盡快提交報告

人行１５４５億逆回購利率持平，淨投放９００億；重點支持頭部股權投資機構發行科技創新債

券；進一步提高科技貸款投放強度和服務能力；人行預告明日續做５０００億ＭＬＦ，增量３７

５０億；中央下達１４億助３０省及北大荒防控農作物蟲害；４月人民幣全球支付佔比降至３﹒

５％，排名跌至第五

特朗普稱正認真考慮讓房利美和房地美重新上市；美國共和黨稅改法案陷僵局，特朗普親自會談

未見效；馬斯克稱美國政府每年在閒置電話線路浪費１億美元；稅改法案修訂版迎合保守派，提

高稅收抵扣上限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指午後跌幅擴，全日跌２８３點收報２３５４４十天線見支持

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒２２％連升斷纜，消費股走軟

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１２９３╱９４，日圓最新報１４３﹒４７╱４９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯想（００９９２）全年多賺３７％，末期息派３０﹒５港仙；智能設備業務全年收入按年升１

３％，溢利增長１４％

新華匯富金融（００１８８）首九月虧損為２１００萬元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

龍旗科技擬發行Ｈ股並在港交所主板上市

芝商所據報擬在港設金屬倉儲設施，將納入其鋁合約實物交割網絡

港交所（００３８８）香港是進入中國市場壓倒性選擇，正加強宏觀波動抵禦力；港投公司有５

至１０個投資項目有意年內向港交所申上市

小鵬汽車（０９８６８）料第４季度步向盈利，圖靈芯片將部署在第五代機器人上

山西安裝（０２５２０）王利民辭任董事長，任銳接任

冠轈控股（０１８７２）就擬入股氫氣生產水電解設備商簽諒解備忘錄

非凡領越（００９３３）旗下Ｔｅｓｔｏｎｉ全球旗艦店落戶米蘭

奈雪的茶（０２１５０）廣深門店早餐套餐漲價，部分漲幅達七成

長和（００００１）將全力配合港口交易審查，重申絕不可能不合法下進行；長和李澤鉅稱全球

經濟難測最重要財務健康，回購視乎市況

長實（０１１１３）李澤鉅稱將緊貼市況賣樓，料本港寫字樓市場需時走出低潮

雷軍稱小米ＹＵ７預計７月正式上市，今晚不會公布正式價格

比亞迪（０１２１１）在歐洲推新車海豚Ｓｕｒｆ，低配版折後售價低於２萬歐元

新世界（０００１７）據報已獲約１０間銀行再融資支持

天津副市長、曾任人行副行長劉桂平據報將接掌中國銀行（０３９８８）

滙控（００００５）據報將英國零售銀行員工獎金與考勤直接掛勾；滙豐在港推出代幣化存款服

務，支持企業財資管理；螞蟻國際與滙豐合作推出代幣化存款解決方案，實現實時財資管理

阿里（０９９８８）吳泳銘稱未來三年３８００億元加大投入阿里雲，支持中企出海；淘寶６１

８滿額包郵擴至港澳台日韓泰等１２個地區，兼可本地退貨

傳理想汽車（０２０１５）將２０２５年銷量目標降至６４萬輛

國泰（００２９３）１１月中起恢復往返阿德萊德航班，冬季提供每周三班季節服務

美團（０３６９０）外賣「神搶手」日訂單量突破１０００萬

花旗開放「Ｃｉｔｉ ＡＩ」予香港員工使用，助提升效率和生產力

推進寧德時代（０３７５０）上市遭美議員抨擊，摩通ＣＥＯ戴蒙堅稱做法正確

中聯通（００７６２）王俊治不再擔任公司執行董事職務

潤中國際控股（００２０２）轉讓大咖機器人２０％股權及增資

傲基股份（０２５１９）「全流通」實施完成

京東（０９６１８）逾１萬商家用京東數字人直播，帶貨表現超越８０％真人主播

創信國際（００６７６）首四個月鞋類產品業務出口收入為零，料下半年情況持續

百度（０９８８８）季績勝預期仍遭大行降目標，股價急挫未可低撈？

聯想（００９９２）楊元慶稱有能力靈活調整避開關稅影響，未來續調整派息

金界控股（０３９１８）Ｔｉｍｏｔｈｙ ＭｃＮａｌｌｙ將退任董事會主席

新城發展（０１０３０）據報擬發行擔保債券，籌資最多２０億人民幣

港鐵（０００６６）電力供應受阻，將軍澳線服務暫停

佳景集團（００７０３）訂立商舖使用權協議及倉儲單位使用許可

嘉里（００６８３）元朗南住宅項目命名為朗日峰，全盤提供８２伙

上實（００３６３）粵豐私有化計劃獲批，所持股份以２３﹒２９億元註銷

加科思（０１１６７）抑制劑艾瑞凱獲批上市，將收到合作夥伴里程碑付款

歌禮製藥（０１６７２）ＡＳＣ５０治療銀屑病新藥臨床試驗申請獲ＦＤＡ批准

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李強將訪問印尼，並出席東盟－中國－海合會峰會

商務部加快實施提振消費專項行動，增強國內大循環；４月家電和音像器材類零售額同比增３９

％；首４月中國對外直投５７５億美元，同比增７﹒５％

司法部提４項「硬實措施」，解決粗暴任性執法問題；開展執法要避免或減少影響企業正常經營

中證監將為科企境外上市提供更透明高效監管政策；支持優質紅籌科技企業回歸境內上市

網信辦即日起整治抹黑詆毀企業等「黑嘴傷企」亂象

科技部冀建立金融支持科技創新長效投入機制

金監總局第三批險資長期投資改革試點規模６００億；釋放更多險資入市，降投資科技板風險因

子

人行１５４５億逆回購利率持平，淨投放９００億；重點支持頭部股權投資機構發行科技創新債

券；進一步提高科技貸款投放強度和服務能力；人行預告明日續做５０００億ＭＬＦ，增量３７

５０億；中央下達１４億助３０省及北大荒防控農作物蟲害；４月人民幣全球支付佔比降至３﹒

５％，排名跌至第五

上海提振消費六大行動，穩就業增收入，激發消費意願；上海市委金融辦支持上期所等建設世界

一流交易所

貴州大方縣兩地山泥傾瀉，十多人被困

廣西對非法採礦等問題倒查十年，深挖背後官商勾結

廣東支持人工智能等前沿科技在遊戲研發中的運用

廣州市內免稅店進駐國金商場友誼商店

深圳加力開展線上消費品以舊換新，支持電商發展

榮耀未來五年投入超７００億進軍ＡＩ終端生態

麥當勞內地申請註冊「ｂａ ｄａ ｂａ ｂａ ｂａ」商標

高合汽車重生，華人運通與黎巴嫩車企斥１﹒４億美元成立新公司

２０２５上市房企前５０：華潤居首、華發新晉前十

粵閩等地擬以專項債回收三千宗閒置土地，涉三千五億

內地發布全固態電池判定標準，解決界定模糊等問題

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒６１％，報２１６７０﹒９６點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

商務部再回應美對芯片出口管制指危害中國發展利益

美媒指中國趁９０天關稅談判窗口期急建經濟防護欄；美擬就中國電池材料徵反補貼稅，專家指

出於政治考量

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

泰國一周錄得逾３萬宗新冠確診，曼谷淪重災區

朝鮮新驅逐艦下水時出事故，金正恩嚴厲批評

以軍向前往巴人難民營的中國、歐盟等外交官鳴槍示警

兩名以色列駐美大使館工作人員在華盛頓遭槍擊身亡

特朗普與南非總統會晤時，播視頻指當地白人遭滅絕

特朗普稱正認真考慮讓房利美和房地美重新上市；美國共和黨稅改法案陷僵局，特朗普親自會談

未見效；馬斯克稱美國政府每年在閒置電話線路浪費１億美元；稅改法案修訂版迎合保守派，提

高稅收抵扣上限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

債市風暴席捲全球，美日英長債孳息率同步飆升；大中華區ＥＴＦ增速領先全球，主動型ＥＴＦ

需求日增

新加坡副總理顏金勇稱地緣政治中立已不可行；新加坡首季增長超預期，但關稅戰形成下行風險

日本東京將免夏天基礎水費，料耗資３６８億日圓；日本４０年國債收益率上升６個基點，創發

行以來新高

ＯｐｅｎＡＩ將以６５億美元收購ＡＩ初創企業ｉｏ

歐盟據悉向美國提交新貿易提案，有意推動談判進程

蘋果２０２５年全球開發者大會將於６月１０日網上舉行

沃爾瑪據悉擬裁員約１５００人，應對經濟波動

標普報告指美國關稅將重塑農業化學品貿易流向

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

彭博指香港對私募股權和風險投資基金加強稅務稽查

房屋局關注安達臣道首置盤貪污事件，敦促長實達復工標準追回進度

甯漢豪拒絕精進建築續牌申請，６﹒２０起不能進行任何建築工程

許正宇歡迎東盟企業選擇香港作為融資及國際拓展的首選地

李澤鉅稱ＴＲＯＰ２或於大灣區作臨床試驗，續評估各項策略性方案

ＡＸＡ安盛研究指逾六成香港人承受工作壓力高於全球平均水平

ＬＭＥ指香港設倉可滿足內地市場套戥需求，續有倉庫營運商擬攻港

ＭＳＣＩ與Ｉｎｔａｐｐ合作，私募資本等數據可於ＡＩ平台獲取

盧偉國稱港人首置盤貪污造假令人憤怒，分判工作不等如分判責任

富商陳秉志自住物業遭銀主接管，早前以４﹒３億放售

證監會呼籲網上平台提供者與監管機構合作打擊網上騙局

金管局與土地註冊處聯手促進政府數據開放，有助銀行提升風險管理

美聯指Ｈ按跌十大屋苑「供平過租」，料加快轉租為買

４月整體通脹率加快至２％，高於預期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

