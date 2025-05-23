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23/05/2025 17:35

《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美股三大指數昨日（２２日）收市各有升跌，道指與標普
５００指數連跌第三日。特朗普稅改法案在眾議院僅以一票之差獲得通過，市場擔心法案可能加
劇美國財政赤字。美國長債再度承壓下跌，３０年期美債息率觸及２０２３年１０月以來高位。
道指跌１﹒３５點，報４１８５９﹒０９點；標普５００指數跌２﹒６０點或０﹒０４％，報
５８４２﹒０１點；納指升５３﹒０９點或０﹒２８％，報１８９２５﹒７３點。港股方面，恆
生指數收市報２３６０１，升５６點或０﹒２％，成交２０３７億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：３５ｐｍ，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆和堪薩斯
城聯儲總裁施密德參加由聖路易斯聯儲主辦的西北阿肯色州爐邊談話活動，討論經濟和貨幣政策
。１０：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話。２４日凌晨１２：００ａｍ，美聯儲
理事庫克在一場在線會議以「金融穩定性」為題發表演講。
　
　　數據方面，今晚１０：００ｐｍ，美國公布４月新屋銷售，料由７２﹒４萬降至６９﹒５萬
，月率料由７﹒４％逆轉至下滑４％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：名創優品（ＵＳ﹒ＭＮＳＯ）、微博（ＵＳ﹒ＷＢ）等。
（ｗａ）

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