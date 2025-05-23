期指低開１２點報２３４９０，國指期貨跌２４點報８５４４

《經濟通通訊社２３日專訊》期指低開１２點報２３４９０，國指期貨低開２４點報
８５４４，科指期貨低開１２點報５２４６。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
23/05/2025 09:15
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下一篇新聞︰23/05/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８６４﹒３升７﹒５點
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23/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９４９５４張，減逾萬張
23/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１６７０２張，減１６５４張
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