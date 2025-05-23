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23/05/2025 09:15

期指低開１２點報２３４９０，國指期貨跌２４點報８５４４

　　《經濟通通訊社２３日專訊》期指低開１２點報２３４９０，國指期貨低開２４點報
８５４４，科指期貨低開１２點報５２４６。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

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