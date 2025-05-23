即月期指最後交易價２３５４９升４７點，低水５２點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３５４９，升４７點，低水５２點，暫
成交８３２４９張。即月國指期貨最後交易價８５８２，升１４點，低水２點，暫成交
９９４７５張。另外，即月科指期貨最後交易價５２３５，跌２３點，低水１２點，暫成交
１１０３０８張。
【你點睇？】外電指最少5家中資或港企計劃到新加坡上市，你認為長期會否對本港金融中心地位構成影響？► 立即投票
23/05/2025 16:31
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