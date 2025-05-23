  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

23/05/2025 16:46

即月期指最後交易價２３５４９升４７點，成交８３２４９張

　　《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３５４９，升４７點，低水５２點，成
交８３２４９張。即月國指期貨最後交易價８５８２，升１４點，低水２點，成交９９４９６張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２３５，跌２３點，低水１２點，成交１１０３３８張。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

上一篇新聞︰23/05/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３５５３點，升４點，低水４８點

下一篇新聞︰23/05/2025 16:31  即月期指最後交易價２３５４９升４７點，低水５２點

其他期貨新聞
More

23/05/2025 17:35  《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售

23/05/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８５０﹒０跌６﹒８點

23/05/2025 09:15  期指低開１２點報２３４９０，國指期貨跌２４點報８５４４

23/05/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８６４﹒３升７﹒５點

23/05/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５０４９３張，減逾萬張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅

23/05/2025 16:34

關稅戰

遲來的三殺

23/05/2025 08:10

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處