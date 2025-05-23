即月期指最後交易價２３５４９升４７點，成交８３２４９張

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３５４９，升４７點，低水５２點，成
交８３２４９張。即月國指期貨最後交易價８５８２，升１４點，低水２點，成交９９４９６張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２３５，跌２３點，低水１２點，成交１１０３３８張。
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23/05/2025 16:46
《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指最後交易價２３５４９，升４７點，低水５２點，成
交８３２４９張。即月國指期貨最後交易價８５８２，升１４點，低水２點，成交９９４９６張
。另外，即月科指期貨最後交易價５２３５，跌２３點，低水１２點，成交１１０３３８張。
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