【夜期時段】即月期指最新報２３５５３點，升４點，低水４８點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５４２點，跌７點，低水５９

點，最新報２３５５３點，升４點，低水４８點，合約成交１８５張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５７２點，跌１０點，低水１２點，最新報８５８２點，

無升跌，低水２點，合約成交３７６張。

