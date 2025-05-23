【夜期時段】即月期指最新報２３５５３點，升４點，低水４８點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５４２點，跌７點，低水５９
點，最新報２３５５３點，升４點，低水４８點，合約成交１８５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５７２點，跌１０點，低水１２點，最新報８５８２點，
無升跌，低水２點，合約成交３７６張。
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23/05/2025 17:20
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23/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３５４９升４７點，低水５２點
23/05/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８５０﹒０跌６﹒８點
23/05/2025 09:15 期指低開１２點報２３４９０，國指期貨跌２４點報８５４４
23/05/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８６４﹒３升７﹒５點
23/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５０４９３張，減逾萬張
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