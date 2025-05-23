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23/05/2025 19:19

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美團公布業績

　　《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表演講，及美團公布業績，料為下周一
（２６日）市場焦點。
　
　　下周一美國及英國假期休市。各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍對越南進行國事訪問
，會晤越南領導人，預計雙方將簽署數十項協議。本港時間下周一晚９：００ｐｍ，歐洲央行總
裁拉加德於柏林赫爾蒂學院發表演講。
　
＊日本公布同時及領先指標，本港公布進出口數據＊
　
　　數據方面，下周一（２６日）１：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布３月同時指標；
３月領先指標。４：３０ｐｍ，香港公布４月出口；４月進口；４月貿易收支。
　
　　在本港，下周一（２６日）公布業績的公司有：美團－Ｗ（０３６９０）等。
　
　　下周二（２７日）公布業績的公司有：領展房產基金（００８２３）、快手－Ｗ
（０１０２４）、小米集團－Ｗ（０１８１０）等。
　
　　下周三（２８日）公布業績的公司有：金山軟件（０３８８８）等。
　
　　下周四（２９日）公布業績的公司有：石藥集團（０１０９３）、理想汽車－Ｗ
（０２０１５）等。
　
　　下周五（３０日）公布業績的公司有：集海資源（０２４８９）、速騰聚創（０２４９８）
、創陞控股（０２６８０）、中國新零售供應鏈（０３９２８）等。（ｗａ）

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