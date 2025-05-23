《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美團公布業績

《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表演講，及美團公布業績，料為下周一

（２６日）市場焦點。



下周一美國及英國假期休市。各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍對越南進行國事訪問

，會晤越南領導人，預計雙方將簽署數十項協議。本港時間下周一晚９：００ｐｍ，歐洲央行總

裁拉加德於柏林赫爾蒂學院發表演講。



＊日本公布同時及領先指標，本港公布進出口數據＊



數據方面，下周一（２６日）１：００ｐｍ（本港時間．下同），日本公布３月同時指標；

３月領先指標。４：３０ｐｍ，香港公布４月出口；４月進口；４月貿易收支。



在本港，下周一（２６日）公布業績的公司有：美團－Ｗ（０３６９０）等。



下周二（２７日）公布業績的公司有：領展房產基金（００８２３）、快手－Ｗ

（０１０２４）、小米集團－Ｗ（０１８１０）等。



下周三（２８日）公布業績的公司有：金山軟件（０３８８８）等。



下周四（２９日）公布業績的公司有：石藥集團（０１０９３）、理想汽車－Ｗ

（０２０１５）等。



下周五（３０日）公布業績的公司有：集海資源（０２４８９）、速騰聚創（０２４９８）

、創陞控股（０２６８０）、中國新零售供應鏈（０３９２８）等。（ｗａ）

