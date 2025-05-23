《日入而息》惠譽維持香港ＡＡ－評級，中海外奪市建局山東街項目

《今天重點》

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惠譽維持香港「ＡＡ－」信用評級，政府：肯定香港強勁信貸基本面

中海外（００６８８）以８﹒６億中標市建局山東街項目

同程旅行（００７８０）首季純利升６８﹒７％至６﹒７億人幣

名創優品（０９８９６）首季純利４﹒１６億人幣，按年跌２８﹒５％

港交所（００３８８）將於７月２日起提高恒生指數衍生產品持倉限額

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９７萬股

何立峰稱歡迎花旗、凱雷等外資金融機構來華投資興業；中國美國商會表示經濟仍有增長空間，

美企將續投資中國

美國禁哈佛收國際生，影響逾千中國學生，外交部反對教育政治化；中國副外長馬朝旭與美副卿

蘭多通電話，同意續保持溝通

科大公開邀請哈佛大學國際生入讀，將提供無條件錄取通知書；美政府禁哈佛收國際生，有香港

升學顧問稱今早收到約２０宗求助

政府即日起接受公司遷冊申請，一般情況下兩周內完成審批；公司遷冊機制今起接受申請，許正

宇稱已有公司籌備申請遷冊來港；保聯歡迎公司遷冊制度條例生效，保監局指正與有興趣遷冊險

企溝通；德勤指不少公司擬遷冊來港以減低合規成本和稅務負擔

特朗普主動致電日本首相石破茂討論關稅議題；特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅；特朗

普舉行虛擬貨幣晚宴，遭反對者及議員批評；路透指特朗普向南非總統展示影片實為剛果拍攝；

美國版權局前局長起訴特朗普，稱解僱決定非法

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《即日市況》

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恒指收升５６點報２３６０１連升第六周，恒瑞首掛勁帶動石藥領漲

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《深滬股市》

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滬綜指收挫近１％，本周跌０﹒５７％連升止步

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《美元匯價》

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美匯有機會測試前期９８的低位

歐元最新報１﹒１３４７╱３９，日圓最新報１４３﹒３１╱３９

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《公司業績》

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利記（００６３７）全年虧損收窄至３６１２萬元，不派息

同程旅行（００７８０）首季純利升６８﹒７％至６﹒７億人幣

名創優品（９８９６）首季純利４﹒１６億人幣，按年跌２８﹒５％

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《公司資訊》

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吉宏股份（０２６０３）傳近下限７﹒６８元定價

中國ＩＰ玩具公司樂自天成申請港上市，擁有過百ＩＰ

綠色出行領域技術服務商快驢科技衝刺港股上市

韋爾股份籌劃發行Ｈ股，以加快國際化戰略

ＡＸＡ安盛策略性遷冊回港，將更名為安盛金融保險（香港）

港交所（００３８８）將於７月２日起提高恒生指數衍生產品持倉限額

中集集團（０２０３９）擬斥最多５億元回購Ｈ股股份

將軍澳線停駛事故，議員促港鐵（０００６６）下周一立法會交代

新世界（０００１７）港島南岸滶晨昨上銷售安排，下周一招標９１伙

國銀金租（０１６０６）訂逾１２億元人民幣光伏設備融資租賃合同

金斯瑞（０１５４８）聯營傳奇生物將公布西達基奧侖賽臨床最新資料

環球信貸（０１６６９）經瑞銀購合共２６５２萬元理財產品

阿里（０９９８８）日本與高德地圖合作共拓日本市場，將共建ＡＩ智能體

中國宏橋（０１３７８）發行２﹒７億美元２０２８年到期優先無抵押票據

一脈陽光（０２５２２）向上海融公社增資及收購涉１２７２萬人幣

和譽（０２２５６）旗下匹米替尼三期數據將於美國臨床腫瘤學會年會口頭報告

和鉑醫藥（０２１４２）旗下一隻腫瘤藥一期研究之設計將於ＡＳＣＯ年會發表

科倫博泰（０６９９０）將於美國臨床腫瘤學會年會上發表六項創新藥物臨床成果

兗煤澳大利亞（０３６６８）發行績效股權

建行（００９３９）國家金融監督管理總局核准韓靜任副行長

信達國際控股（００１１１）斥２６４９萬人幣購債券

科倫博泰生物（０６９９０）收到被許可方支付的藥物首付款

中生製藥（０１１７７）鱗狀非小細胞肺癌藥癌研究數據在ＡＳＣＯ年會公布

智中國際（０６０６３）附屬與松花湖飲食設合營，於澳門威尼斯人經營東北菜餐館

英諾賽科（０２５７７）將根據市況及回購授權不定期於公開市場上購回股份

蒙古能源（００２７６）稅務爭議解決委員會覆審聆訊已延後至５月２６日

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９７萬股

ＣＬＳＡ ＰＲＥＭＩＵＭＮ（０６８７７）公眾持股量升至２４﹒９２％

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《中國要聞》

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何立峰稱歡迎花旗、凱雷等外資金融機構來華投資興業；中國美國商會表示經濟仍有增長空間，

美企將續投資中國

韓正稱拓展數智技術創新應用廣度深度，推動開放合作

商務部指首４月智能機器人線上銷售額增近九成；支持國家級經開區布局重大產業科技創新平台

外匯局指４月中國外匯市場總計成交４﹒０３萬億美元

人行１４２５億逆回購利率持平，５千億ＭＬＦ今招標；人行上海總部指首４月長三角人民幣貸

款增３﹒７萬億

中國利率自律機制據報下調銀行存款利率上限

深圳首４月出口降７％，進口增９﹒４％；深交所落地首批科技創新債券借貸交易，總額４千萬

國新證券增資項目掛牌，擬增加股份數不超２４億股

路透調查指關稅迷霧下中國樓價企穩日延後

全球首個等身人形機器人自由格鬥賽１２月深圳舉行

蘋果中國即日起舊機換購新ｉＰｈｏｎｅ可享抵扣優惠

Ａｄｉｄａｓ上海首開全球旗艦店，全球首發寵物服飾

中證投服中心原董事長夏建亭被雙開：長期借帳戶炒股

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０９％，報２１６５２﹒２４點

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《大國博弈》

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美國禁哈佛收國際生，影響逾千中國學生，外交部反對教育政治化；中國副外長馬朝旭與美副卿

蘭多通電話，同意續保持溝通

美國通訊委員會禁由中國實驗室測試在美使用電子產品

台積電致函美國商務部，提議豁免半導體相關關稅

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《國際要聞》

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伊朗外長表示毫不猶豫對任何侵犯行為作出強力回應

以色列駐美使館槍擊案３０歲疑犯被控一級謀殺

特朗普主動致電日本首相石破茂討論關稅議題；特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅；特朗

普舉行虛擬貨幣晚宴，遭反對者及議員批評；路透指特朗普向南非總統展示影片實為剛果拍攝；

美國版權局前局長起訴特朗普，稱解僱決定非法

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《外圍經濟》

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英國４月零售銷售較上季增１﹒２％，連續４個月增長

聯儲局理事指若關稅穩定，或在今年稍後減息

特斯拉發布旗下人形機器人做家務短片，稱「不只會跳舞」

ＳＨＥＩＮ法國指歐盟小包裹收費等措施將提高消費成本

字節跳動警告商業夥伴勿賄賂員工，否則永不合作

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《其他消息》

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何永賢結束巴黎訪問，向世界展示「組裝合成」建築法應用

政府即日起接受公司遷冊申請，一般情況下兩周內完成審批；公司遷冊機制今起接受申請，許正

宇稱已有公司籌備申請遷冊來港；保聯歡迎公司遷冊制度條例生效，保監局指正與有興趣遷冊險

企溝通；德勤指不少公司擬遷冊來港以減低合規成本和稅務負擔

卓永興稱政府繼續與電影業界合作，開發以電影為主題的旅遊項目

土木工程處前處長卜國明稱不擔心精進「換件衫」再進場；工會指精進除牌決定是遲來的正義，

議員冀可縮短處理個案時間

政府總部西翼疑電線冒煙傳出爆炸聲，３０人疏散無人受傷

科大公開邀請哈佛大學國際生入讀，將提供無條件錄取通知書；美政府禁哈佛收國際生，有香港

升學顧問稱今早收到約２０宗求助

陳南祿李律仁及盧偉國再獲委任為機管局成員，任期三年

香港銀行向金管局貼現窗借取４﹒９６億元隔夜流動性，本月來首次

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３％，財案後近９周次低

富豪．山峯今招標售出兩伙單位，成交價逾８０００萬

滙豐調查指美企最受影響，逾半料營收最少受２５％衝擊

財庫局正制定基金及家辦稅務優惠優化方案，研增稅務寬減交易種類

元朗攸潭尾過渡性房屋「恒攸新苑」接受申請，預計年底入伙

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