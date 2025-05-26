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26/05/2025 09:15

期指低開３４點報２３５１５，國指期貨升３點報８５８５

　　《經濟通通訊社２６日專訊》期指低開３４點報２３５１５，國指期貨高開３點報８５８５
，科指期貨高開６點報５２４１。

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