期指低開３４點報２３５１５，國指期貨升３點報８５８５

《經濟通通訊社２６日專訊》期指低開３４點報２３５１５，國指期貨高開３點報８５８５
，科指期貨高開６點報５２４１。
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
26/05/2025 09:15
《經濟通通訊社２６日專訊》期指低開３４點報２３５１５，國指期貨高開３點報８５８５
，科指期貨高開６點報５２４１。
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
下一篇新聞︰26/05/2025 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８６７﹒５升近５１點
26/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４５５６３張減４９３０張
26/05/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０１５３０張增６５７６張
26/05/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１６５５３張，減１４９張
23/05/2025 19:19 《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美團公布業績
23/05/2025 19:17 《日入而息》惠譽維持香港ＡＡ－評級，中海外奪市建局山東街項目
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N