《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，領展快手小米公布業績

《經濟通通訊社２６日專訊》美國公布耐用品訂單等數據，及領展快手小米公布業績，料為

周二（２７日）市場焦點。



＊法國央行總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數＊



各國重要經濟活動方面，新西蘭央行發表季度貨幣政策聲明（至２８日）。周二本港時間

８：００ａｍ，日本央行總裁植田和男在央行主辦的「貨幣政策新挑戰」會議上致開幕詞，隨後

國際清算銀行（ＢＩＳ）總經理卡斯滕斯發表演講。３：００ｐｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加

洛發表講話。４：００ｐｍ，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加日本央行金融研究所會議的政

策小組討論並發表演說。



數據方面，周二（２７日）５：００ｐｍ（本港時間．下同），歐元區公布５月消費者信心

指數。８：３０ｐｍ，美國公布４月耐用品訂單，料由７﹒５％逆轉至下滑７﹒８％。

９：００ｐｍ，美國公布３月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調

整月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒２％。１０：３０ｐｍ，美國公布５月達拉斯聯邦製造業展

望企業活動指數，料由負３５﹒８收窄至負２６﹒１。



在本港，明日公布業績的公司有：領展房產基金（００８２３）、快手－Ｗ（０１０２４）

、小米集團－Ｗ（０１８１０）等。



此外，明日順豐控股（０６９３６）將有基石投資者持股解禁。



另外，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）周三（２８日）收市後公布業績。美國周五（３０日）公

布４月個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）。（ｗａ）

