《日入而息》美團首季多賺４６％勝預期，本港４月出口勝預期

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團（０３６９０）首季經調整溢利按年升４６％勝預期，新業務經營虧損收窄

本港４月出口升１４﹒７％高於預期，進口升１５﹒８％

楊主光稱中移動（００９４１）對香港寬頻（０１３１０）收購價過低，董事會正審視不同方案

海天味業傳開始評估香港ＩＰＯ需求，或集資７８億元

長實（０１１１３）啟德住宅項目花語海銷售部署工作進入大直路；＃ＬＹＯＳ再推呼吸ＰＬＡ

Ｎ，月供９０００元買花園複式戶

李強抵達吉隆坡出席東盟－中國－海合會峰會；梁君彥接待東盟十國駐港領事，促進與東盟成員

國貿易

政府擬加特區護照申請費，３２頁加至４３０元４８頁５２０元；交通補貼門檻６月起提高至５

００元，每月補貼上限維持不變

運輸及物流局料今年內公布「粵車南下」詳細方案細節

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日跌３１８點收報２３２８２，車企業界憂慮引發行業震盪

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒０５％三連跌，成交縮至僅１萬億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元支持位先看１﹒１３５０

歐元最新報１﹒１３７９╱８１，日圓最新報１４２﹒８５╱８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金輝（００１３７）附屬首季溢利淨額升６﹒１倍至１７０７﹒４萬美元，不派息

ＤＹＮＡＭ（０６８８９）全年多賺１８﹒５％至４０億日圓，末期息２﹒５日圓

百盛集團（０３３６８）首季純利跌８２﹒３％至３３７﹒５萬人幣

匯量科技（０１８６０）首季純利升１﹒８倍至２１３１﹒４萬美元

美團（０３６９０）首季經調整溢利升４６％至１０９﹒５億人幣，勝預期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

海天味業傳開始評估香港ＩＰＯ需求，或集資７８億元

攜程（０９９６１）設立１０億人幣旅遊創新基金，支持旅遊創新發展

順風清潔能源（０１１６５）清盤呈請聆進一步延期至８月２５日

長城汽車（０２３３３）魏建軍稱汽車業已現「恒大」，只是仍未爆破

新世界（０００１７）黃竹坑滶晨最快２４小時內開標

融創（０１９１８）現有債務未償還本金總額約６４％持有人已加入重組支持協議

港鐵（０００６６）因將軍澳綫故障需罰款１９２０萬，並需提供一天半價優惠

花旗集團將於１１月在上海和深圳舉辦花旗中國峰會

和譽（０２２５６）ＡＢＳＫ０１１獲ＣＤＥ批准治療ＨＣＣ突破性療法認定

聯想集團（００９９２）加速開拓新興市場，中東新廠明年投產

意達利控股（００７２０）獲取四項實用新型專利

綜合環保集團（００９２３）不行使期權

百得利控股（０６９０９）附屬訂立天寶租賃協議，年租２４６萬人幣

中國銀河（０６８８１）完成發行３０億人幣短期融資券

晶泰控股（０２２２８）聯合創始人自願延長禁售承諾

長實（０１１１３）啟德住宅項目花語海銷售部署工作進入大直路；＃ＬＹＯＳ再推呼吸ＰＬＡ

Ｎ，月供９０００元買花園複式戶

知行科技（０１２７４）獲客戶選定為某車型組合輔助駕駛解決方案供應商

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ２２用於胃癌治療獲歐盟委員會孤兒藥資格認定

旭日黃金海灣．珀岸加推１００伙，周五賣１４８伙

外電指碧桂園（０２００７）重組計劃遇阻，清盤呈請聆訊押後至８月

蔚來（０９８６６）上海公司經營範圍新增電池製造業務

楊主光稱中移動（００９４１）對香港寬頻（０１３１０）收購價過低，董事會正審視不同方案

阿里巴巴（０９９８８）淘寶閃購聯合餓了麼日訂單數已超４０００萬

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李強抵達吉隆坡出席東盟－中國－海合會峰會

海關總署即日起允許符合要求荷蘭鮮食蘋果進口

駐孟加拉使館促消除買外國媳婦錯誤思想，遠離黑中介

製造業綠色低碳發展行動方案審議通過

信通院聯合科大訊飛、騰訊、阿里等發布智能體開發標準

四川支持生豬屠宰企業兼併重組，拓展國內國際市場

廣州首４月出口大增２９﹒６％，進口增０﹒１％

上海樂高樂園項目移交營運團隊，周六開始壓力測試

北京啟動高技術產業項目申報，２５類獲資金支持

網絡交易平台收費行為合規指南向社會徵意見

國家網絡身份認證７月施行，申請網號、網證保隱私

人行３８２０億逆回購利率持平，淨投放２４７０億；人行傳為促進跨境貿易人民幣結算，提高

銀行考核標準

匯金指推動控參股機構發展，當好維護金融穩定壓艙石

東方金誠指美元貶值推動人幣升值，宏觀政策亦有支撐

４月全國共銷售彩票逾５７７億，同比增４﹒１％；首４月內地電信業務收入５９８５億元，同

比增１％

中證監同意鑄造鋁合金期貨和期權註冊

國資委公布華僑城等４戶央企７名領導人員職務任免

第九屆世界無人機大會簽約成交訂單約２００億

王健林再賣４８家萬達廣場，太盟、騰訊等接盤

幸福航空再停航五個月，傳欠債５０億正尋求戰略投資

捷信消金更名「京東消金」，業務和服務不受任何影響

中辦國辦指國企要建全風險預警機制，防範國內外風險；企業資源應集中主業，防止盲目多元擴

張

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒５３％，報２１５３６﹒５７點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

駐澳大使表示澳方擬收回中企爾文港經營權，道義上欠妥

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本農相宣布儲備米投放取消競標制，最快６月上架；日本製鐵股價上漲，特朗普支持美國鋼鐵

與其合作

聯儲局官員卡什卡利稱不確定到９月是否會調整利率

社交平台Ｘ一度斷網，馬斯克稱將花更多時間於公司

軟銀創辦人孫正義提議設立美日主權財富基金

比特幣再上１１萬美元關口，市場避險情緒加劇

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱將投入大量資源支持發展健康科技，並加快兩地新藥審批

許正宇今日啟程往加拿大，推廣香港金融優勢；梁君彥接待東盟十國駐港領事，促進與東盟成員

國貿易

陳茂波稱本港今年來新股集資７６０億，與內地深化聯繫是巨大優勢

張國鈞稱王毅來港肯定了香港亞太區國際法律及爭議解決中心的地位

積金局指受託人應制定適當策略及措施，應對美國信貸評級變動情況；積金評級指５月人均賺１

﹒０６萬，中港股票基金升８％

新資本投資者入境計劃錄１２５７宗申請，料帶來逾３７０億投資；大新銀行指恒指或再度挑戰

３月高位２４９００點

機管局料機場Ｔ２櫃枱明年３－４月投運，客運廊最快明年底啟用

中原十大屋苑周末僅錄３宗成交，按周跌５７％；仲量聯行料未來兩年缺保養高齡甲廈價值跌兩

成，籲注入新動力升級

「遨遊氣泡」奪渣打冠軍暨遮打盃，成為香港史上第二匹「三冠王」

大摩指未來幾個月港元Ｈｉｂｏｒ可能反彈；瑞銀財管料美股短期上行空間有限，金價回調是增

配好時機

本港４月出口升１４﹒７％高於預期，進口升１５﹒８％

政府擬加特區護照申請費，３２頁加至４３０元４８頁５２０元；交通補貼門檻６月起提高至５

００元，每月補貼上限維持不變

瑪麗醫院全港首間胸痛中心通過國家胸痛中心認證

運輸及物流局料今年內公布「粵車南下」詳細方案細節

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

