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27/05/2025 09:15

期指低開２０點報２３１８０，國指期貨跌５點報８４１６

　　《經濟通通訊社２７日專訊》期指低開２０點報２３１８０，國指期貨低開５點報８４１６
，科指期貨低開８點報５１３０。

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