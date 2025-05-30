即月期指最後交易價２３１８６跌１７４點，成交７７８５４張

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指最後交易價２３１８６，跌１７４點，低水１０４點
，成交７７８５４張。即月國指期貨最後交易價８３８４，跌９７點，低水４８點，成交
７８０００張。另外，即月科指期貨最後交易價５１７３，跌８５點，高水３點，成交
８７８１９張。
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30/05/2025 16:46
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上一篇新聞︰30/05/2025 17:20 【夜期時段】即月期指報２３１６０點，跌２６點，低水１３０點
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30/05/2025 16:31 即月期指最後交易價２３１８６跌１７４點，低水１０４點
30/05/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５９０８﹒２５跌１４﹒５點
30/05/2025 09:30 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９０７﹒０跌近１６點
30/05/2025 09:15 期指低開１６８點報２３１９２，國指期貨跌８７點報８３９４
30/05/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５８１１５張增４６８７張
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