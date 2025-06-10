期指高開７０點報２４１３２，國指期貨升２９點報８７６６

《經濟通通訊社１０日專訊》期指高開７０點報２４１３２，國指期貨高開２９點報
８７６６，科指期貨高開２點報５４１１。
【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票
10/06/2025 09:15
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10/06/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４０７０點，跌４點，低水９３點
10/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２４０７４升１２點，低水８９點
10/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５５２１９張增２９２１張
10/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２１０３７張增８５７０張
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