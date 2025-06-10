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10/06/2025 16:31

即月期指最後交易價２４０７４升１２點，低水８９點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２４０７４，升１２點，低水８９點，暫
成交７９２２４張。即月國指期貨最後交易價８７３３，跌４點，低水３４點，暫成交
６６１６８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３８５，跌２４點，低水７點，暫成交
７６５９５張。

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