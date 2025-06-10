【夜期時段】即月期指最新報２４０７０點，跌４點，低水９３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０８２點，升８點，低水８１
點，最新報２４０７０點，跌４點，低水９３點，合約成交１２５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７３３點，無升跌，低水３４點，最新報８７２９點，跌
４點，低水３８點，合約成交２２１張。
【你點睇？】中美元首通電話，雙方同意繼續落實日內瓦共識，你認為中美能否於90天關稅停火期內達終極協議？► 立即了解
10/06/2025 17:20
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