【夜期時段】即月期指最新報２４０７０點，跌４點，低水９３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０８２點，升８點，低水８１

點，最新報２４０７０點，跌４點，低水９３點，合約成交１２５張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７３３點，無升跌，低水３４點，最新報８７２９點，跌

４點，低水３８點，合約成交２２１張。

