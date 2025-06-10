《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及美國公布ＣＰＩ，料為周三

（１１日）市場焦點。



＊英倫銀行審慎政策執行主管發表講話，日本公布ＰＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，英國財政大臣里夫斯宣布多年支出計劃。周三本港時間

１１：１５ａｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。２：３０ｐｍ，英倫銀行審慎政策執行主管

Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｓａｐｏｒｔａ就貨幣政策的落實發表講話。５：００ｐｍ，歐洲央行銀行

監管委員會主席布赫在高盛歐洲金融會議上發表主題演講。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩出

席一場論壇。晚上６：００ｐｍ，英倫銀行金融穩定戰略與風險執行主管Ｎａｔｈａｎａｅｌ

Ｂｅｎｊａｍｉｎ在全球投資管理峰會演講。８：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內就「數字支

付的現狀與未來」講話。



數據方面，周三７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月生產者物價指數，月率升

幅料維持於０﹒２％，年率升幅料由４％收窄至３﹒５％。８：３０ｐｍ，美國公布５月消費者

物價指數，月率升幅料維持於０﹒２％，年率升幅料由２﹒３％擴大至２﹒５％，經季節調整料

由３２６﹒４３升至３２７﹒３２。



在本港，明日公布業績的公司有：鷹美（０２３６８）等。（ｗａ）

