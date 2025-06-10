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10/06/2025 19:51

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及美國公布ＣＰＩ，料為周三
（１１日）市場焦點。
　
＊英倫銀行審慎政策執行主管發表講話，日本公布ＰＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，英國財政大臣里夫斯宣布多年支出計劃。周三本港時間
１１：１５ａｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。２：３０ｐｍ，英倫銀行審慎政策執行主管
Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｓａｐｏｒｔａ就貨幣政策的落實發表講話。５：００ｐｍ，歐洲央行銀行
監管委員會主席布赫在高盛歐洲金融會議上發表主題演講。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩出
席一場論壇。晚上６：００ｐｍ，英倫銀行金融穩定戰略與風險執行主管Ｎａｔｈａｎａｅｌ　
Ｂｅｎｊａｍｉｎ在全球投資管理峰會演講。８：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內就「數字支
付的現狀與未來」講話。
　
　　數據方面，周三７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月生產者物價指數，月率升
幅料維持於０﹒２％，年率升幅料由４％收窄至３﹒５％。８：３０ｐｍ，美國公布５月消費者
物價指數，月率升幅料維持於０﹒２％，年率升幅料由２﹒３％擴大至２﹒５％，經季節調整料
由３２６﹒４３升至３２７﹒３２。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：鷹美（０２３６８）等。（ｗａ）

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