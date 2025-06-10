《日入而息》內地叫停銀行贈Ｌａｂｕｂｕ吸儲戶，觀望中美會談

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

監管叫停銀行贈Ｌａｂｕｂｕ吸儲戶的做法；內媒指Ｌａｂｕｂｕ火爆，仿冒工廠稱加錢調貨也

沒貨；深圳水貝等黃金批發市場推Ｌａｂｕｂｕ小金飾吸客

曹操出行通過港交所上市聆訊，去年虧損收窄

恒大（０３３３３）前行政總裁被香港法院下令進一步披露資產

雷軍否認小米（０１８１０）高階駕駛訓練出現致命車禍，稱將追究造謠法律責任

美團（０３６９０）陳少暉視回購為股東回報重要方式，閃購與傳統電商非零和關係；美團發布

ＡＩ編程智能體ＮｏＣｏｄｅ，聊天就能做出軟件

法巴指下半年恒指或上望２５０００點，料美國年內減息兩次

金發局報告建議設立私募股權、創業投資及私募信貸專屬發牌制度

瑞銀汪濤稱中國對美「搶出口」後可能會出現反向調整；花旗指中美達成「交易性」協議概率升

，中國無緊迫壓力

李家超稱香港正進入經濟轉型期，料今年ＧＤＰ增長２－３％；夏寶龍非常關心香港，若有來港

活動消息將適時發放；食環署新簽發牌照施加國安條件為恰當及應該；七一將於十八區辦百多項

活動，港鐵送７﹒１萬張電子車票；新一份《施政報告》將提早於９月公布，下周一公眾諮詢

韓正晤馬克龍稱願同法方加強雙多邊戰略溝通協作；商務部對歐盟豬肉反傾銷調查期限延長至年

底

美日將於周五在華盛頓舉行第六輪部長級關稅談判；新華時評指中國稀土管制非一時興起的「戰

術反制」；斯道資本據報擬退出對中國科技公司投資，包括小馬智行

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指午後倒跌收軟１８點報２４１６２，科網股領跌，留意貿談進展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒４４％終止五連升，三千四得而復失

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

若接近１４６可吸納日圓

歐元最新報１﹒１４１１６╱１７，日圓最新報１４４﹒７０╱７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

曹操出行通過港交所上市聆訊，去年虧損收窄

穎通控股據報開始評估投資者對其香港ＩＰＯ的興趣

騰訊（００７００）有份投資聖貝拉通過港上市聆訊，去年虧損擴大

萬達酒店（００１６９）擬就出售萬達酒店管理派發特別息０﹒４６２元

華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴通過藥品ＧＭＰ符合性檢查

和譽（０２２５６）附屬抑制劑匹米替尼獲內地批新藥上市申請

德永佳（００３２１）今早停牌待發全年業績，若干非公開財務資料被無意發放

中電源動夥中海油（００８８３）完成船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業

滙豐香港市場及證券服務主管石元良退休；滙豐推零息個人貸款，限首１萬元及指定客戶

周大福珠寶（０１９２９）成為全運會官方指定贊助商兼設計製作獎牌

澳門政府指澳娛（００８８０）擬收購兩衛星場將轉為直營場；澳門「衛星場」成歷史九家結業

兩改直營，表列相關上市公司回應

歐康維視生物（０１４７７）ＯＴ－８０２ ＩＩＩ期臨床試驗臨床試驗授權獲批

美團（０３６９０）陳少暉視回購為股東回報重要方式，閃購與傳統電商非零和關係；美團發布

ＡＩ編程智能體ＮｏＣｏｄｅ，聊天就能做出軟件

雷軍否認小米（０１８１０）高階駕駛訓練出現致命車禍，稱將追究造謠法律責任

寶勝國際（０３８１３）５月綜合經營收益淨額跌３﹒３％，首五月跌６﹒９％

裕元（００５５１）５月綜合經營收益淨額跌０﹒８％，首五月則升０﹒９％

雅視光學（０１１２０）增持光學眼鏡片設計等公司１０％股權

博尼國際（０１９０６）附屬向關聯方租賃工廠

綠地香港（００３３７）首五月合約銷售按年跌５９％

中海石油化學（０３９８３）斥４億元人幣認購結構性存款產品

商湯（０００２０）夥香港金牛籃球隊簽戰略合作協議，推動ＡＩ體育應用

快手（０１０２４）６月處置百餘部違規短劇和９０餘個違規賬號

恒大（０３３３３）前行政總裁被香港法院下令進一步披露資產

中化化肥（００２９７）附屬訂立甲醯胺項目合同，總代價不高於１５００萬元人幣

復宏漢霖（０２６９６）注射用ＨＬＸ４３２期臨床研究完成首例患者給藥

德銀與螞蟻國際達成戰略合作，提供跨境支付解決方案

晨訊科技（０２０００）首５個月未經審核收入１﹒７６億元，按年升２４﹒６％

禹洲集團（０１６２８）５月合約銷售金額按年跌１１﹒７％

萬科（０２２０２）參股公司摘得武漢一宗宅地，成交價約４﹒６９億

新世界（０００１７）滶晨周六首輪價單售１３８伙，入場８５０萬起

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平與李在明通話稱加強各層級領域交流，密切雙邊合作多邊協調

國防部長董軍在京會見南非國防軍司令

解放軍表示遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋例行訓練

瑞銀汪濤稱中國對美「搶出口」後可能會出現反向調整；花旗指中美達成「交易性」協議概率升

，中國無緊迫壓力

離境退稅優化政策滿月，退稅商店銷售額同比增５６％

教育部表示用好超長期特別國債，支持高校改善辦學條件

財政部建立實施育兒補貼制度有關工作正加快推進

專家解讀重磅文件，就業增收住房等獲中央直接回應

人行１９８６億逆回購利率持平，淨回籠２５５９億

上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松被雙開

協鑫集團朱共山建議光伏行業政企聯動去產能；天合光能高紀凡稱破除內捲關鍵是整合行業、嚴

控產能

乘聯分會崔東樹稱「零公里二手車」是經銷商自救行為；人民日報指有力有效整治「零公里二手

車」；鋼鐵工業協會長文控訴車企價格戰衝擊，籲共破內捲

監管叫停銀行贈Ｌａｂｕｂｕ吸儲戶的做法；內媒指Ｌａｂｕｂｕ火爆，仿冒工廠稱加錢調貨也

沒貨；深圳水貝等黃金批發市場推Ｌａｂｕｂｕ小金飾吸客

任正非談昇騰芯片遭威脅封殺稱美國誇大了華為成績

ＤｅｅｐＳｅｅｋ核心高管傳離職創業，入Ａｇｅｎｔ賽道

市監總局指直播營銷人員應真實準確全面地介紹商品

深圳等廣東六市推動住房公積金異地貸款互認互通

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升２％，台積電ＡＤＲ市值躍居全球第９

台積電５月營收按年增３９﹒６％，史上次高，按月減８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

韓正晤馬克龍稱願同法方加強雙多邊戰略溝通協作；商務部對歐盟豬肉反傾銷調查期限延長至年

底

美日將於周五在華盛頓舉行第六輪部長級關稅談判；新華時評指中國稀土管制非一時興起的「戰

術反制」；斯道資本據報擬退出對中國科技公司投資，包括小馬智行

日本及印度企業催促中國商務部加快稀土出口審批

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李在明與石破茂舉行電話會議，願穩定發展韓日關係

特朗普指伊朗核談判太強硬，稱要「避免破壞和死亡」

特朗普欲武力鎮壓加州，７００名海軍陸戰隊員待命；特朗普稱希望馬斯克一切順利，不會停用

星鏈；美國參議院計劃公布特朗普稅改法案的重大修訂；美國或會在８月中旬用盡避免債務觸及

上限的措施

韓國總統李在明稱今日與中國國家主席習近平通電話

韓媒表示李在明邀習近平１１月訪韓出席ＡＰＥＣ峰會

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本央行前官員預測央行或於下財年放緩縮債步伐；日本財務大臣表示將推動國內投資者增持國

債；日本再投放２０萬噸儲備米，以降低米價

英國工資增速減慢，就業人數創５年以來最大降幅

ＷＷＤＣ大會遭差評，蘋果市值一度蒸發７５０億美元

ＴｉｋＴｏｋ擴大英國投資，設新辦事處增逾５００工作崗位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱香港正進入經濟轉型期，料今年ＧＤＰ增長２－３％；夏寶龍非常關心香港，若有來港

活動消息將適時發放；食環署新簽發牌照施加國安條件為恰當及應該；七一將於十八區辦百多項

活動，港鐵送７﹒１萬張電子車票；新一份《施政報告》將提早於９月公布，下周一公眾諮詢

楊德強稱粵港澳三地８月將透過同一平台售賣全運會門票

沈運龍稱阿里王子煞停在港開家辦，因被質疑「騙子」惹王室不滿

港銀昨向金管局貼現窗借取２０００萬元隔夜流動性

積金局表示景樂集團欠３５名員工約１﹒１萬元強積金供款

澳門明天中午起接受港人用虹膜自助過關

瑞銀全球財富管理建議配置中國股份，稱科技板塊尤其值得關注

的士業界倡政府５００萬回購的士牌，李家超稱使用公帑需極度謹慎

萊坊表示貿易戰衝擊寫字樓市場，料九龍區租金年內跌最多１１％

蔣東強稱對輪船ＬＮＧ加注業務前景非常樂觀，貿易戰難影響該業務

陳百里對電視廣告拆牆鬆綁建議持開放態度

九巴及龍運巴士員工要求加薪８％，工會批評公司不願分享盈利

本港首季主要承建商完成的建造工程名義總值按年升１﹒９％；首季銀行以外金融業收益升三成

，但地產業跌逾６％；中小企５月營商指數上升，進出口貿易及批發業較佳

中原城市租金指數ＣＲＩ升１﹒３％，創逾５年半新高

何永賢稱政府決心解決劏房問題，需克服跨區搬遷疑慮

法巴指下半年恒指或上望２５０００點，料美國年內減息兩次

黃傑龍料七一優惠活動具吸引力，邵家輝冀可刺激市民旅客消費

國安處表示「逆統戰：烽火」遭禁制，下載、課金或違法

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

