期指高開７６點報２４１５０，國指期貨升３９點報８７７２

《經濟通通訊社１１日專訊》期指高開７６點報２４１５０，國指期貨高開３９點報
８７７２，科指期貨高開２５點報５４１０。
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11/06/2025 09:15
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上一篇新聞︰11/06/2025 14:40 《神州期貨》期貨業協會：５月期貨交易市場成交量同比降４﹒５％
下一篇新聞︰11/06/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６０３３﹒５，跌１１﹒５點
11/06/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０２７﹒３跌近１８點
11/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５０７３３張減４４８６張
11/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４０００張增２９６３張
11/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５５４７張，增３９６８張
10/06/2025 19:51 《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布ＣＰＩ
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