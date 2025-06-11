即月期指最後交易價２４３４５升２７１點，低水２２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４３４５，升２７１點，低水２２點，

暫成交７９６５０張。即月國指期貨最後交易價８８５７，升１２４點，低水９點，暫成交

７３３３１張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，升６８點，高水２點，暫成交

７７４１０張。

