即月期指最後交易價２４３４５升２７１點，低水２２點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４３４５，升２７１點，低水２２點，
暫成交７９６５０張。即月國指期貨最後交易價８８５７，升１２４點，低水９點，暫成交
７３３３１張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，升６８點，高水２點，暫成交
７７４１０張。
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11/06/2025 16:31
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４３４５，升２７１點，低水２２點，
暫成交７９６５０張。即月國指期貨最後交易價８８５７，升１２４點，低水９點，暫成交
７３３３１張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，升６８點，高水２點，暫成交
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