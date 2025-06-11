即月期指最後交易價２４３４５升２７１點，成交７９９１１張

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２４３４５，升２７１點，低水２２點，
成交７９９１１張。即月國指期貨最後交易價８８５７，升１２４點，低水９點，成交
７３５７６張。另外，即月科指期貨最後交易價５４５３，升６８點，高水２點，成交
７７６３０張。
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11/06/2025 16:46
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