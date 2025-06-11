【夜期時段】即月期指最新報２４３３０點，跌１５點，低水３７點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３３３點，跌１２點，低水

３４點，最新報２４３３０點，跌１５點，低水３７點，合約成交１５８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８５５點，跌２點，低水１１點，最新報８８５２點，跌

５點，低水１４點，合約成交１９１張。

