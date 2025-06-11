《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，周大福公布業績

《經濟通通訊社１１日專訊》美國公布ＰＰＩ，及周大福公布業績，料為周四（１２日）市

場焦點。



＊歐洲央行管委發表講話，英國公布工業生產等數據＊



各國重要經濟活動方面，周四本港時間３：００ｐｍ，歐洲央行管委艾斯克里瓦發表講話。

５：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾訪問歐元之家。晚上８：００ｐｍ，歐盟執委會和歐洲央

行舉行年度聯合會議，演講嘉賓包括歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲央行執委施納貝爾。



數據方面，周四２：００ｐｍ（本港時間．下同），英國公布４月服務業指數，月率料由

０﹒４％逆轉至下滑０﹒１％；４月工業生產年率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％，月率跌幅

料由０﹒７％收窄至０﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指

數。８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒２％，

年率升幅料由２﹒４％擴大至２﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１９０﹒４萬升至１９１

萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒７萬降至２４﹒２萬。



在本港，明日公布業績的公司有：周大福（０１９２９）等。（ｗａ）

