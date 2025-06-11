  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

11/06/2025 19:27

《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，周大福公布業績

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國公布ＰＰＩ，及周大福公布業績，料為周四（１２日）市
場焦點。
　
＊歐洲央行管委發表講話，英國公布工業生產等數據＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周四本港時間３：００ｐｍ，歐洲央行管委艾斯克里瓦發表講話。
５：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾訪問歐元之家。晚上８：００ｐｍ，歐盟執委會和歐洲央
行舉行年度聯合會議，演講嘉賓包括歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲央行執委施納貝爾。
　
　　數據方面，周四２：００ｐｍ（本港時間．下同），英國公布４月服務業指數，月率料由
０﹒４％逆轉至下滑０﹒１％；４月工業生產年率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％，月率跌幅
料由０﹒７％收窄至０﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指
數。８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒２％，
年率升幅料由２﹒４％擴大至２﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由１９０﹒４萬升至１９１
萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒７萬降至２４﹒２萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：周大福（０１９２９）等。（ｗａ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

下一篇新聞︰11/06/2025 19:23  《日入而息》中美就解決經貿關切取得進展，馬斯克後悔批評特朗普

其他期貨新聞
More

11/06/2025 17:23  《外圍焦點》歐洲央行執委講話，美國公布ＣＰＩ

11/06/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４３３０點，跌１５點，低水３７點

11/06/2025 16:46  即月期指最後交易價２４３４５升２７１點，成交７９９１１張

11/06/2025 16:31  即月期指最後交易價２４３４５升２７１點，低水２２點

11/06/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０２７﹒３跌近１８點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

關稅戰 | 關稅現惡果，惠譽將全球主權評級展望下調為「惡化」

11/06/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處