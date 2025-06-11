《神州期貨》期貨業協會：５月期貨交易市場成交量同比降４﹒５％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國期貨業協會最新統計資料表明，以單邊計算，５月全國期
貨交易市場成交量為６７８６０９０３７手，成交額為５４７２９８﹒８１億元人民幣，同比分
別下降４﹒５１％和１﹒５５％。１－５月全國期貨市場累計成交量為３３３６８３４３０７手
，累計成交額為２８６９３４４﹒２２億元人民幣，同比分別增長１５﹒６１％和２１﹒３３％
。（ｊｑ）
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11/06/2025 14:40
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貨交易市場成交量為６７８６０９０３７手，成交額為５４７２９８﹒８１億元人民幣，同比分
別下降４﹒５１％和１﹒５５％。１－５月全國期貨市場累計成交量為３３３６８３４３０７手
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