《日入而息》中美就解決經貿關切取得進展，馬斯克後悔批評特朗普

《今天重點》

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據《央視新聞》報道，當地時間６月９日至１０日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰

與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾，在英國倫敦舉行中

美經貿磋商機制首次會議。雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見

，就落實兩國元首６月５日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，

就解決雙方彼此經貿關切取得新進展

美國億萬富豪馬斯克上周與總統特朗普公開決裂，他周三在社交平台表示感到「深感後悔」

內媒報道，泡泡瑪特（０９９９２）初代藏品級Ｌａｂｕｂｕ薄荷色款「全球唯一一隻」，以１

０８萬元人民幣在永樂２０２５春季拍賣會完成競拍。泡泡瑪特今日收報２６９﹒６元，再次破

頂，升１１元或４﹒２５％

國際信貸評級機構標準普爾在報告中表示，新世界發展 （０００１７）遞延分派或成為香港本

已供應過剩的地產市場隱患，可能引發連鎖反應，令買家失去信心並推遲買樓，最終結果可能符

合標普對香港房地產市場的悲觀情景，今年樓價下跌５％至７％

外電引述知情人士透露，香港的退休基金經理已制定初步計劃，若美國失去最後一個認可的最高

信用評級，將在最快三個月內減持其美國國債持有量

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《即日市況》

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恒指全日升２０４點收報２４３６６，聚焦貿談結果及美通脹數據

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《深滬股市》

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中美談判達框架提振，滬綜指收升０﹒５２％破三千四

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《美元匯價》

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中美達框架協議，惟美元中線仍較大下行風險

歐元最新報１﹒１４３３╱３５，日圓最新報１４５﹒０８╱１０

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《公司業績》

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鷹美（０２３６８）全年純利跌１７﹒６％至２﹒２億元，派息４仙

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《公司資訊》

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傳宜聯生物聘投行安排香港上市，擬集資逾７﹒８億元

Ａ股安井食品通過港上市聆訊，去年純利升不足１％

中環新能源（０１７３５）漏報１﹒１５億出售浙江物業交易

綠心集團（０００９４）今早競價時段停牌，待公布原因

滙豐控股（００００５）昨日在港斥近３０萬元回購３２００股

理想汽車（０２０１５）據報新設兩大機器人部門，加速推進ＡＩ戰略

信銀國際３個月美元定存高達４﹒０５厘優惠年利率

南商１個月美元定期存款年息高達５厘

京東物流回應進軍沙特已部署上千人團隊，不予評論

中非跨境貿易平台在長沙啟動運營，阿里（０９９８８）、亞馬遜落戶；鄭柵潔與螞蟻等五家科

技型民企就十五五編制開座談會；阿里速賣通推賣車業務，上架比亞迪、小米等車型，中東率先

開售；淘寶香港６１８參與用戶數目按年錄雙位數增長；阿里千問３成全球最受歡迎開源大模型

，下載量超千二萬

比亞迪（０１２１１）等多家車企承諾帳期６０天，專家指應規範支付方式，禁匯票；群益證券

指縮短帳期，影響比亞迪全年淨利潤約６％

零跑汽車（０９８６３）在港開設首家門店，下一步在歐洲和東南亞

十月稻田（０９６７６）中證監就公司Ｈ股全流通申請出具備案通知書

新世界（０００１７）滶晨暫收３０００票，超額認購近２１倍；標普指新世界困境或拖累港樓

市，料今年樓價跌５－７％

金力永磁（０６６８０）稱已獲主管部門頒磁材等出口許可證，包括歐美

醫渡科技（０２５８７）聯屬中標北京回龍觀醫院二期擴建信息化建設項目

騰訊（００７００）今斥資５億元回購９６﹒９萬股

百度（０９８８８）發布「ＡＩ相機」，提供搜索、掃描等圖像內容一站式服務

交行（０３３２８）董事會延期換屆，因候選人提名工作尚未完成

光大永年（０３６９９）新租約租金水平下行，不排除進行新海外投資

北控城市資源（０３７１８）中標貴陽及韶關市兩項目，合約總值共９０３４萬人幣

外交部回應長和（００００１）出售海外港口：中方一貫反對經濟脅迫

新華保險（０１３３６）非執董李琦強因工作原因辭任

聯交所譴責新世紀醫療（０１５１８）及該公司六名董事

中環新能源（０１７３５）附屬與優歐辟就ＳＡＦ訂立諒解備忘錄

中國平安（０２３１８）完成發行１１７億港元２０３０年到期零息可轉換債券

弘業期貨（０３６７８）中文名稱改為蘇豪弘業期貨股份有限公司，但簡稱不變

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《中國要聞》

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習近平稱落實對５３個非洲建交國所有稅目產品零關稅

熱帶風暴「蝴蝶」料周五海南登陸，或轉向再登陸粵西

鍾南山稱對待當前新冠疫情要像流感一樣，不要慌

浙江２０條措施支持遊戲出海，開闢海外遊戲直播市場

教育部同意設置大灣區大學，位於東莞擬今夏招生

深交所迎「Ｈ＋Ａ」上市公司，專家指新一輪行情將至

期貨業協會指５月期貨交易市場成交量同比降４﹒５％

人行１６４０億逆回購利率持平，淨回籠５０９億；人行傳就六個月期買斷式逆回購操作向部分

銀行詢量

義烏嚴打盜版ＬＡＢＵＢＵ，商家急撤陳列勸買正貨；搜狐張朝陽稱後悔送回值近百萬「王寧親

筆簽名款ＬＡＢＵＢＵ」

興業證券換帥，華福證券董事長蘇軍良出任黨委書記

豆包大模型１﹒６正式發布，高考數學得分１４４全國第一

通用磨坊據報考慮出售中國哈根達斯門店

Ｐｕｒａ８０系列多項升級，余承東稱對得起那四個字

于東來稱胖東來今年淨利潤預估為１５億元

英媒指星巴克可能出售中國業務股權助擴張，投資界對此極大興趣

路透指中國房地產行業仍低迷，央企開發商開始裁員

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《寶島快訊》

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台股收升１％，報２２４７０﹒１０點

馬英九應邀周六起率台灣青年學子訪問大陸兩周

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《大國博弈》

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王文濤晤英國商業大臣，冀拓寬數字、金融等領域合作

何立峰稱中美就解決雙方彼此經貿關切取得新進展；官媒指國內逾１４億人超大規模市場是外貿

企業底氣所在；標普指多數中資銀行能夠承受關稅壓力

美國上訴法院暫維持特朗普的關稅措施有效

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《國際要聞》

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印度與美國將加快貿易談判，爭取為雙方帶來早期成果

加州州長紐森稱「民主受到攻擊，最擔心時刻來臨」；洛杉磯進入緊急狀態，軍隊陸續就位，市

中心宵禁；上周與特朗普決裂，馬斯克發帖表示「深感後悔」

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《外圍經濟》

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廉航捷星亞洲下月３１日停運，遣散逾５００名員工

日本財務省官員指７月回購日本國債的臆測不切實際

美國５月核心通脹率料小幅上升，顯示關稅轉嫁效應

馬斯克宣布Ｒｏｂｏｔａｘｉ將於２２日公開試營運

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《其他消息》

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中辦國辦允香港上市大灣區企業按規定在深交易所上市；允合條件香港涉稅專業人士深圳特定區

域執業；支持深圳強執特定港澳商事調解組織調解協議

天文台一號戒備信號今晚及明早維持，將評估周五需否改發三號波

勞福局約見外賣平台，擬年內就改善外賣員權益提方案

飛機乘客離境稅擴大豁免周五刊憲，港府料每年少收約６﹒７億元

陳美寶冀今年內公布「粵車南下」細節，不可因泊車位問題裹足不前

陳茂波稱港股今年將保持強勁，對私人消費提供支持

房協重建花園大廈（二期） 真善美村，料１５１０戶受影響

羅淑佩稱海洋公園入場人次較去年同期增加近兩成

調查指投資者對政府實現淨零目標缺連貫性支持感擔憂

大華銀行料美元兌港元短期內仍可能徘徊於上限附近；景順指關稅主導性減弱，驅動投資者轉向

主題性投資；景順趙耀庭稱下半年偏好非美國股票，料美元跌５％減息最多三次

經絡指５月新取用按保６１２宗，創８個月新高

證監會表示被裁定虛假交易罪成的姻親兄弟押後判刑

政府呼籲市民慎防偽冒自願醫保廣告

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