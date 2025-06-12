《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布ＰＰＩ等數據

《經濟通通訊社１２日專訊》中美原則上就落實日內瓦會談共識達成框架，但未能消除華爾

街疑慮，且美國５月ＣＰＩ升幅低於預期，再引發白宮與聯儲局矛盾，美股三大指數昨日收市報

跌，道指跌１﹒１０點，報４２８６５﹒７７點；標普５００指數跌１６﹒５１點或０﹒２７％

，報６０２２﹒３０點；納指跌９９﹒１１點或０﹒５０％，報１９６１５﹒８８點。港股方面

，恒生指數收市報２４０３５，跌３３１點或１﹒４％，成交２４４４億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，歐盟執委會和歐洲央行舉行年度聯合

會議，演講嘉賓包括歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲央行執委施納貝爾。１０：１５ｐｍ，歐洲

央行執委埃爾德森在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）－世界銀行年度高階監管者會議上發表主旨演

講。１３日凌晨１２：００ａｍ，美聯儲發布美國季度金融帳戶數據。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布５月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒５％改善

至升０﹒２％，年率升幅料由２﹒４％擴大至２﹒６％；連續申請失業救濟金人數料由

１９０﹒４萬升至１９１萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒７萬降至２４﹒２萬。



在美國，今日公布業績的公司有：途牛（ＵＳ﹒ＴＯＵＲ）、優信（ＵＳ﹒ＵＸＩＮ）、宜

人金科（ＵＳ﹒ＹＲＤ）等。（ｗａ）

