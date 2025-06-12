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12/06/2025 09:15

期指低開１０６點報２４２３７，國指期貨跌４８點報８８０９

　　《經濟通通訊社１２日專訊》期指低開１０６點報２４２３７，國指期貨低開４８點報
８８０９，科指期貨低開３６點報５４１８。

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