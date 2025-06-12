即月期指最後交易價２４０５２跌２９１點，高水１７點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２４０５２，跌２９１點，高水１７點，
暫成交６９２７６張。即月國指期貨最後交易價８７３３，跌１２４點，高水３點，暫成交
６０２５０張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４１，跌１１３點，高水１０點，暫成交
８７０７７張。
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12/06/2025 16:31
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12/06/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６００７﹒５，跌２１﹒５點
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