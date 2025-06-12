即月期指最後交易價２４０５２跌２９１點，成交６９５６０張

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２４０５２，跌２９１點，高水１７點，
成交６９５６０張。即月國指期貨最後交易價８７３３，跌１２４點，高水３點，成交
６０２５８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４１，跌１１３點，高水１０點，成交
８７４６７張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
12/06/2025 16:46
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