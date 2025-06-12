即月期指最後交易價２４０５２跌２９１點，成交６９５６０張

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２４０５２，跌２９１點，高水１７點，

成交６９５６０張。即月國指期貨最後交易價８７３３，跌１２４點，高水３點，成交

６０２５８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４１，跌１１３點，高水１０點，成交

８７４６７張。

