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12/06/2025 16:46

即月期指最後交易價２４０５２跌２９１點，成交６９５６０張

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２４０５２，跌２９１點，高水１７點，
成交６９５６０張。即月國指期貨最後交易價８７３３，跌１２４點，高水３點，成交
６０２５８張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４１，跌１１３點，高水１０點，成交
８７４６７張。

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