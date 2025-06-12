【夜期時段】即月期指最新報２４０７９點，升２７點，高水４４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５４點，升２點，高水１９

點，最新報２４０７９點，升２７點，高水４４點，合約成交５０２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７３５點，升２點，高水５點，最新報８７３９點，升６

點，高水９點，合約成交４２２張。

