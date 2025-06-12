【夜期時段】即月期指最新報２４０７９點，升２７點，高水４４點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５４點，升２點，高水１９
點，最新報２４０７９點，升２７點，高水４４點，合約成交５０２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７３５點，升２點，高水５點，最新報８７３９點，升６
點，高水９點，合約成交４２２張。
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
12/06/2025 17:20
《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０５４點，升２點，高水１９
點，最新報２４０７９點，升２７點，高水４４點，合約成交５０２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８７３５點，升２點，高水５點，最新報８７３９點，升６
點，高水９點，合約成交４２２張。
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
上一篇新聞︰12/06/2025 19:38 《日入而息》螞蟻傳在港申穩定幣牌照，安永上調全年港新股集資額
下一篇新聞︰12/06/2025 17:18 《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布ＰＰＩ等數據
12/06/2025 19:40 《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數
12/06/2025 16:46 即月期指最後交易價２４０５２跌２９１點，成交６９５６０張
12/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２４０５２跌２９１點，高水１７點
12/06/2025 15:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６０１５﹒５，跌１３﹒５點
12/06/2025 09:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指６００７﹒５，跌２１﹒５點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N