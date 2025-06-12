《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社１２日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布密大消費者信心指數，料為

周五（１３日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚７：４５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔

涅爾在「泛歐企業俱樂部」會議上發表講話。



＊日本公布工業生產，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周五（１３日）１２：３０ｐｍ（本港時間．下同），日本公布４月產能利用率

；４月工業生產。２：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至

０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒１％；５月批發物價。５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生

產，年率升幅料由３﹒６％收窄至１﹒３％，經季節調整月率料由２﹒６％逆轉至下滑１﹒７％

；４月貿易收支，經季節調整料由２７９億歐元降至１８３億歐元。１０：００ｐｍ，美國公布

６月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２升至５３﹒６。



在本港，明日公布業績的公司有：經濟日報集團（００４２３）、美捷滙控股

（０１３８９）、達豐設備（０２１５３）、雅各臣科研製藥（０２６３３）、國際永勝集團

（０６６６３）等。（ｗａ）

