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12/06/2025 19:40

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布密大消費者信心指數，料為
周五（１３日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚７：４５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔
涅爾在「泛歐企業俱樂部」會議上發表講話。
　
＊日本公布工業生產，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周五（１３日）１２：３０ｐｍ（本港時間．下同），日本公布４月產能利用率
；４月工業生產。２：００ｐｍ，德國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至
０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒１％；５月批發物價。５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生
產，年率升幅料由３﹒６％收窄至１﹒３％，經季節調整月率料由２﹒６％逆轉至下滑１﹒７％
；４月貿易收支，經季節調整料由２７９億歐元降至１８３億歐元。１０：００ｐｍ，美國公布
６月密歇根大學消費者信心指數，料由５２﹒２升至５３﹒６。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：經濟日報集團（００４２３）、美捷滙控股
（０１３８９）、達豐設備（０２１５３）、雅各臣科研製藥（０２６３３）、國際永勝集團
（０６６６３）等。（ｗａ）

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