《日入而息》螞蟻傳在港申穩定幣牌照，安永上調全年港新股集資額

《今天重點》

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傳擬在港申請穩定幣牌照，螞蟻國際表示相關通道開啟後盡快提交申請；晶澳智慧能源與螞蟻數

科簽約ＡＩ智能體合作

周大福（０１９２９）全年純利跌９％至５９﹒２億元，息３２仙；４月至５月集團零售值按年

跌１﹒７％；周大福料今年同店銷售低單位數增長，擬中港兩地新增２０間形象店

君實生物（０１８７７）及雲頂新耀（０１９５２）據報齊配股，涉最多２０億元

安永指上半年香港集資額１４０億美元，位列全球第一；上調全年港新股集資預測至千六億，或

居全球首位；安永指Ａ股上半年５０家企業上市，集資３７１億人幣

港ＩＰＯ集資暫重奪全球第一，鍾絳虹料Ａ＋Ｈ達五成；業界料今年約十隻外資ＩＰＯ，公售回

撥至少維持三成

前全國政協常委何柱國逝世，享年７５歲

傳綠置居九龍灣宏緻苑擬市價六折推，最平１１５萬元；綠置居宏緻苑六折推２５７６伙，平均

售價２４７萬元；黃碧如相信綠置居宏緻苑受歡迎，呎價６７４０元合理

深圳綜合改革試點推進，騰訊（００７００）等在港掛牌大灣區企業料迎來新機遇；發改委支持

港交所上市公司在深交所發行上市存託憑證；中證報指騰訊及小鵬等２２０隻港股有望實現「Ｈ

＋Ａ」

騰訊據報擬收購韓國遊戲開發商Ｎｅｘｏｎ，後者市值１５０億美元；微信支付香港優惠利率將

擴展至所有使用「收錢碼」中小商戶

外交部指中國始終信守承諾，望美國共同落實元首共識；特朗普稱中方將供稀土，外交部表示既

達共識雙方都應遵守；商務部指已就稀土出口依法批准一定數量合規申請

特朗普挾共和黨支持，穩定幣立法料下周在參議院過關；美國５月財政赤字迅速反彈至３１６０

億美元；美國５月份關稅收入創紀錄新高，令當月赤字收窄；經濟學家指美國５月份數據或被誇

大；債王岡拉克稱美國債務難以為繼，審判即將到來；Ｔｕｄｏｒ創始人指未來一年美元將大跌

１０％

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《即日市況》

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恒指全日跌３３１點收報２４０３５守兩萬四，科指跌逾２％

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《深滬股市》

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滬綜指近平收險守三千四，ＩＰ經濟再度爆發

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《美元匯價》

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歐盟對美強硬，歐元兌美元重上１﹒１５

歐元最新報１﹒１５７１╱７３，日圓最新報１４３﹒７３╱７６

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《公司業績》

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健倍苗苗全年純利升５１﹒２％至２億元，末期息１１﹒５仙

周大福（０１９２９）全年純利跌９％至５９﹒２億元，息３２仙；４月至５月集團零售值按年

跌１﹒７％

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《公司資訊》

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撥康視雲第四次遞表申港ＩＰＯ，瑞銀不再為保薦人

傳擬在港申請穩定幣牌照，螞蟻國際表示相關通道開啟後盡快提交申請；晶澳智慧能源與螞蟻數

科簽約ＡＩ智能體合作

老鳳祥控股子公司擬斥２億美元設立香港公司

德永佳（００３２１）全年少賺１２％至１﹒２億連特息派６仙午後復牌

中國金融租賃（０２３１２）今早盤中停牌，待發涉收購合併內幕消息；中途停牌，停牌前報０

﹒３３５元升逾倍

商湯（０００２０）粵語ＡＩ助手Ｓｅｎｓｅｃｈａｔ全面升級

金沙（０１９２８）完成全部贖回２０２５年票據

港龍中國地產（０６９６８）首五月累計合同銷售金額按年跌０﹒３％

中廣核能（０１８１１）５月發電量同比增１﹒７％

京東（０９６１８）在沙田舉行快閃謝票活動，專屬優惠將拓至其他地區

高德地圖日本上線打車功能，內地及港澳用戶遊日可直接叫車

深圳綜合改革試點推進，騰訊（００７００）等在港掛牌大灣區企業料迎來新機遇；騰訊設在線

視頻ＢＵ執委會，成立ＡＩ影視表達工作室；騰訊據報擬收購韓國遊戲開發商Ｎｅｘｏｎ，後者

市值１５０億美元；微信支付香港優惠利率將擴展至所有使用「收錢碼」中小商戶

港交所（００３８８）２５周年首推「金鑼巡禮」，市民可與金鑼合照扮紅衫交易員

百度（０９８８８）愛採購發布Ｂ２Ｂ行業智能體，１０秒生成百條宣傳片

寧德時代（０３７５０）宣布量產５８７安時儲能大電芯，儲能邁入大電芯競爭

廣汽（０２２３８）推首款無人駕駛飛行汽車，定價不逾１６８萬人幣現供預訂

新城發展（０３３８０）據報擬本月發行美元債，融資最多３億美元

新世界（０００１７）滶晨標售４４伙套現２２億，夥拍中原推優惠；據報債券持有人希望新世

界加強融資計劃信息披露；傳新世界８７５億元再融資貸款８７％已獲銀行承諾支持

會德豐黃光耀倡１００元印花稅門檻升至６００萬

新華保險（０１３３６）擬斥不超過１５０億元人幣認購私募基金份額

舜宇光學（０２３８２）５月手機鏡頭出貨量按年跌５﹒２％

兆科眼科（０６６２２）治療老年黃斑部病變生物製劑獲內地受理許可申請

誼礫控股（０００７６）附屬已訂立商業合作合約，發行加密代幣

華能國電（００９０２）完成發行１５億元人幣中期票據

慶鈴汽車（０１１２２）重慶市國資委所持控股股東８０％股權無償劃轉

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《中國要聞》

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李強稱要破除思維定勢謀劃有效工作抓手

外交部確認孫霖江擔任中國政府歐亞事務特別代表；中國潮玩火爆海外，外交部表示追求美好，

不分國界

「蝴蝶」逼近，海南全島列車今午起停運

國家移民管理局表示新增印尼公民２４０小時過境免簽

廣東５月出口下降３﹒１％，首５月外貿增４％優全國；深化深圳金融、電信、醫療等重點領域

服務業開放；依法依規賦予深圳更多省級經濟社會管理權限

深圳首５月「即買即退」免稅商品銷售額同比增逾２０倍；加快建設ＡＩ基礎設施，培育ＡＩ企

業超二千六家

人行１１９３億逆回購利率持平，淨回籠７２億；支持福建開展境外人員境內支付服務先行先試

；福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水平開放試點；鼓勵更多台資企業參與大陸金融市場發展

抖音電商全面開放新商家０元入駐，降低保證金門檻

上海指導小紅書、Ｂ站等清理違規ＡＩ產品營銷炒作信息

工信部支持車企踐行「支付帳期不超６０天」承諾

乘聯分會秘書長崔東樹稱絕不買新能源車，只買燃油車

夸克發布國內首個高考志願大模型，可定制填報策略

哪吒汽車ＣＥＯ被圍堵討薪，公司門禁失效轉居家辦公

隆基綠能表示ＢＣ電池組件效率突破２６％

科大訊飛指訊飛生態合作夥伴突破１１５２萬

澳新銀行指中國房地產業未來十年難見大規模刺激政策

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８％，台積電與東京大學成立晶片實驗室

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《大國博弈》

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Ｇ７峰會據悉不打算發布聯合公報，避免與特朗普衝突

歐盟擬制裁中國兩家小型銀行，指其助俄規避貿易限制

外交部指中國始終信守承諾，望美國共同落實元首共識；特朗普稱中方將供稀土，外交部表示既

達共識雙方都應遵守；商務部指已就稀土出口依法批准一定數量合規申請

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《國際要聞》

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印度航空一架由艾哈邁達巴德飛倫敦波音夢幻客機失事

英澳晴天霹靂！五角大樓考慮廢除ＡＵＫＵＳ協議

美國反特朗普示威擴大，華盛頓州斯波坎市實施宵禁；美國抗議活動蔓延到其他城市，洛杉磯第

二晚宵禁；市場猜測聯儲局主席四大人選，暫未知特朗普青睞誰；特朗普表示考慮與馬斯克和解

，但要先治理國家

日本首相石破茂稱不急於與美國達成貿易協議

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《外圍經濟》

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英國４月ＧＤＰ按季萎縮０﹒３％，降幅高過預期

特朗普挾共和黨支持，穩定幣立法料下周在參議院過關；美國５月財政赤字迅速反彈至３１６０

億美元；美國５月份關稅收入創紀錄新高，令當月赤字收窄；經濟學家指美國５月份數據或被誇

大；債王岡拉克稱美國債務難以為繼，審判即將到來；Ｔｕｄｏｒ創始人指未來一年美元將大跌

１０％

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《其他消息》

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外交部駐港公署堅決反對美國為黃之鋒撐腰，抹黑香港警方執法

發改委支持港交所上市公司在深交所發行上市存託憑證；中證報指騰訊及小鵬等２２０隻港股有

望實現「Ｈ＋Ａ」；港ＩＰＯ集資暫重奪全球第一，鍾絳虹料Ａ＋Ｈ達五成；業界料今年約十隻

外資ＩＰＯ，公售回撥至少維持三成

天文台表示明日稍後至周六早上評估是否需改發三號風球

澳門號強風訊號將在日間維持，暫料改發八號波機會較低；澳門下午４至７時考慮改發一號波，

香港明天評估需否改發三號風球

李家超稱從三方面發揮香港優勢，開拓新能源車產業的黃金賽道

陳茂波稱香港正開拓創新金融模式為基建項目釋放資金；香港絕對有條件成為中國車企及產業鏈

出海落腳點及橋頭堡

港府歡迎ＩＦＲＳ基金會確認香港為首批全面採ＩＳＳＢ準則司法區；倫敦金屬交易所香港倉庫

將於下周接收首批銅

大華銀行指香港企業在關稅壓力下仍保持韌性與前瞻視野；安永指Ａ股上半年５０家企業上市，

集資３７１億人幣；上半年香港集資額１４０億美元，位列全球第一；上調全年港新股集資預測

至千六億，或居全球首位

消息指香港仔隧道收費擬加至８元，中九龍幹線收費或加至１０元

首５月港珠澳大橋珠海公路口岸跨境電商出口額增八成

香港街馬１１﹒２３舉行，全馬半馬加入中九龍繞道油麻地段

港府委任長實執董周偉淦等為旅遊業策略委員

積金局暫時撤銷田洛文強積金中介人註冊２１個月

羅淑佩稱香港旅遊業正復甦，首５月接待二千萬旅客按年升１２％

中環奧華酒店推出放售，市值較買入價跌價近４成

傳綠置居九龍灣宏緻苑擬市價六折推，最平１１５萬元；綠置居宏緻苑六折推２５７６伙，平均

售價２４７萬元；黃碧如相信綠置居宏緻苑受歡迎，呎價６７４０元合理

新田科技城項目邀財團提交意向，６月２１日截止

國安法五周年，林定國稱市民對維護國安意識明顯增加；鄧炳強稱政府稍後時間將推指引助公職

人員恪守國安條例

證監會建議進一步限制使用具誤導性名稱以加強投資者保障

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