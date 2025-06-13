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期貨新聞

13/06/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普威脅將在兩周內對貿易夥伴實施單邊關稅。印
度發生波音７８７全球首宗空難後，波音股價大跌逾４％，美股昨日（１２日）先跌後回升。道
指收市升１０１﹒８５點或０﹒２４％，報４２９６７﹒６２點；標普５００指數升２３﹒０２
點或０﹒３８％，報６０４５﹒２６點；納指升４６﹒６１點或０﹒２４％，報
１９６６２﹒４８點。港股方面，恆生指數收市報２３８９２，跌１４２點或０﹒６％，成交
２９４３億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：４５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅
爾在「泛歐企業俱樂部」會議上發表講話。１１：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加國際貨
幣基金組織（ＩＭＦ）－世界銀行年度高階監管者會議小組討論。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生產，年率升幅料由３﹒６％收窄至
１﹒２％，經季節調整月率料由２﹒６％逆轉至下滑１﹒７％；４月貿易收支，經季節調整料由
２７９億歐元降至１８３億歐元。今晚１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指
數，料由５２﹒２升至５３﹒６。（ｗａ）

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