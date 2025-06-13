《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普威脅將在兩周內對貿易夥伴實施單邊關稅。印

度發生波音７８７全球首宗空難後，波音股價大跌逾４％，美股昨日（１２日）先跌後回升。道

指收市升１０１﹒８５點或０﹒２４％，報４２９６７﹒６２點；標普５００指數升２３﹒０２

點或０﹒３８％，報６０４５﹒２６點；納指升４６﹒６１點或０﹒２４％，報

１９６６２﹒４８點。港股方面，恆生指數收市報２３８９２，跌１４２點或０﹒６％，成交

２９４３億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚７：４５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅

爾在「泛歐企業俱樂部」會議上發表講話。１１：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加國際貨

幣基金組織（ＩＭＦ）－世界銀行年度高階監管者會議小組討論。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業生產，年率升幅料由３﹒６％收窄至

１﹒２％，經季節調整月率料由２﹒６％逆轉至下滑１﹒７％；４月貿易收支，經季節調整料由

２７９億歐元降至１８３億歐元。今晚１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指

數，料由５２﹒２升至５３﹒６。（ｗａ）

