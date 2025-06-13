期指低開８８點報２３９６０，國指期貨跌４３點報８６９０

《經濟通通訊社１３日專訊》期指低開８８點報２３９６０，國指期貨低開４３點報
８６９０，科指期貨低開３３點報５３０８。
【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇
13/06/2025 09:15
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上一篇新聞︰13/06/2025 10:32 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６１﹒５，跌８８點
下一篇新聞︰13/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１４７６１１張減９９８９張
13/06/2025 16:31 即月期指最後交易價２３８５３跌１９５點，低水４０點
13/06/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６６，跌８３﹒５點
13/06/2025 12:16 《外資精點》滙豐研究升紫金Ｈ目標價，卡庫拉銅礦不確定因素移除
13/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２０４５張減９４５１張
13/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２９６８９張，減２３３１張
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