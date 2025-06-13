即月期指最後交易價２３８５３跌１９５點，低水４０點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２３８５３，跌１９５點，低水４０點，
暫成交８８４８９張。即月國指期貨最後交易價８６３７，跌９６點，低水１８點，暫成交
７７４０４張。另外，即月科指期貨最後交易價５２３６，跌１０５點，低水４點，暫成交
１１３０９８張。
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13/06/2025 16:31
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