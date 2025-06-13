【夜期時段】即月期指最新報２３８２８點，跌２５點，低水６５點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８３５點，跌１８點，低水

５８點，最新報２３８２８點，跌２５點，低水６５點，合約成交２２４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８６３２點，跌５點，低水２３點，最新報８６２９點，跌

８點，低水２６點，合約成交４３１張。

