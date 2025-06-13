《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社１３日專訊》中國公布工業生產等數據，及美國公布紐約聯儲製造業指數，

料為下周一（１６日）市場焦點。



＊日本央行一連兩日議息，大家樂公布業績＊



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至１７日）。歐元金融峰會舉行，演

講者包括德國央行總裁納格爾（Ｊｏａｃｈｉｍ Ｎａｇｅｌ）和德意志交易所首席執行官

Ｓｔｅｐｈａｎ Ｌｅｉｔｈｎｅｒ。本港時間下周一晚６：３０ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內

在一個會議上致開幕詞。



數據方面，下周一１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布５月工業生產，年率升幅

料由６﹒１％收窄至６％，年初至今年率升幅料維持於６﹒４％；５月零售銷售年率升幅料由

５﹒１％收窄至４﹒９％，年初至今年率升幅料由４﹒７％擴大至４﹒８％；５月失業率料維持

於５﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布６月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負９﹒２收窄至

負７。



在本港，下周一公布業績的公司有：大家樂集團（００３４１）等。



下周三（１８日）公布業績的公司有：茂盛控股（０００２２）、太興置業（００２７７）

、香港興業國際（００４８０）、中國投融資（０１２２６）等。



下周四（１９日）公布業績的公司有：東方企控集團（０００１８）、ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ

（００１５０）、莎莎國際（００１７８）、東方表行集團（００３９８）、環科國際

（００６５７）、醫思健康（０２１３８）、嘉創地產（０２４２１）、北森控股

（０９６６９）等。



下周五（２０日）公布業績的公司有：震雄集團（０００５７）、英皇娛樂酒店

（００２９６）、美建集團（００３３５）、萬嘉集團（００４０１）、安賢園中國

（００９２２）、賽伯樂國際控股（０１０２０）、能源及能量環球（０１１４２）、南南資源

（０１２２９）、中國天瑞水泥（０１２５２）、超智能控股（０１４０２）、天任集團

（０１４２９）、民商創科（０１６３２）、杭品生活科技（０１６８２）、南旋控股

（０１９８２）、榮智控股（０６０８０）、彭順國際（０６１６３）等。（ｗａ）

