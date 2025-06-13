  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

13/06/2025 19:50

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，美國紐約聯儲製造業指數

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國公布工業生產等數據，及美國公布紐約聯儲製造業指數，
料為下周一（１６日）市場焦點。
　
＊日本央行一連兩日議息，大家樂公布業績＊
　
　　各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至１７日）。歐元金融峰會舉行，演
講者包括德國央行總裁納格爾（Ｊｏａｃｈｉｍ　Ｎａｇｅｌ）和德意志交易所首席執行官
Ｓｔｅｐｈａｎ　Ｌｅｉｔｈｎｅｒ。本港時間下周一晚６：３０ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內
在一個會議上致開幕詞。
　
　　數據方面，下周一１０：００ａｍ（本港時間．下同），中國公布５月工業生產，年率升幅
料由６﹒１％收窄至６％，年初至今年率升幅料維持於６﹒４％；５月零售銷售年率升幅料由
５﹒１％收窄至４﹒９％，年初至今年率升幅料由４﹒７％擴大至４﹒８％；５月失業率料維持
於５﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布６月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負９﹒２收窄至
負７。
　
　　在本港，下周一公布業績的公司有：大家樂集團（００３４１）等。
　
　　下周三（１８日）公布業績的公司有：茂盛控股（０００２２）、太興置業（００２７７）
、香港興業國際（００４８０）、中國投融資（０１２２６）等。
　
　　下周四（１９日）公布業績的公司有：東方企控集團（０００１８）、ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ
（００１５０）、莎莎國際（００１７８）、東方表行集團（００３９８）、環科國際
（００６５７）、醫思健康（０２１３８）、嘉創地產（０２４２１）、北森控股
（０９６６９）等。
　
　　下周五（２０日）公布業績的公司有：震雄集團（０００５７）、英皇娛樂酒店
（００２９６）、美建集團（００３３５）、萬嘉集團（００４０１）、安賢園中國
（００９２２）、賽伯樂國際控股（０１０２０）、能源及能量環球（０１１４２）、南南資源
（０１２２９）、中國天瑞水泥（０１２５２）、超智能控股（０１４０２）、天任集團
（０１４２９）、民商創科（０１６３２）、杭品生活科技（０１６８２）、南旋控股
（０１９８２）、榮智控股（０６０８０）、彭順國際（０６１６３）等。（ｗａ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

下一篇新聞︰13/06/2025 19:49  《日入而息》中企傳加入購長和港口財團，海天孖展超購４５７倍

其他期貨新聞
More

13/06/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３８２８點，跌２５點，低水６５點

13/06/2025 16:46  即月期指最後交易價２３８５３跌１９５點，成交８８６６６張

13/06/2025 16:45  《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布密大消費者信心指數

13/06/2025 16:31  即月期指最後交易價２３８５３跌１９５點，低水４０點

13/06/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６６，跌８３﹒５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美自毁科研根基，中國發力谷創新

13/06/2025 08:15

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處